Scollatura totale: Sabrina Salerno lascia tutti senza fiato

Sabrina Salerno ancora una volta attira l’attenzione sulle sue curve vertiginose e fatate: la cantante e showgirl è meravigliosa

Sabrina Salerno, un nome una garanza. La cantante e showgirl è uno dei personaggi più iconici in assoluto del nostro mondo dello spettacolo, e non solo. Riuscendo incredibilmente a confermare, anno dopo anno, giorno dopo giorno, la sua classe infinita e la sua bellezza abbagliante e super provocante.

E’ fin dagli anni Ottanta, ormai, che Sabrina è una presenza fissa e irrinunciabile su vari palcoscenici. Non solo il mondo della musica, ma anche quello della tv e dei social l’hanno consacrata a protagonista assoluta, incontenibile, senza tempo. Tutte caratteristiche che in questo periodo sta continuando a dimostrare senza fermarsi mai.

A 55 anni, Sabrina è ancora nel pieno del suo fascino e della sua sensualità, che anzi forse non sono mai stati così esplosivi. E lo sanno bene i suoi oltre un milione e 300 mila followers su Instagram, affezionatissimi e che la seguono sempre con grande curiosità, affetto e passione. Un 2023 che sta vedendo Sabrina protagonista in svariati contesti e già pronta a una estate da incorniciare. Ma prima, c’è ancora qualcosa da fare.

Sabrina Salerno senza limiti, non si ferma mai: capolavoro in primo piano, lato A da leggenda

Un lunghissimo tour europeo, concentrato con tante date in Francia, con qualche sconfinamento in Svizzera e Spagna, con un successo di pubblico fenomenale. Ma anche apparizioni continue in tv, per ribadire ancora una volta di essere una icona di classe, eleganza e femminilità. Tra gli svariati impegni, Sabrina trova sempre il modo di regalare ai suoi ammiratori scatti da ricordare.

E infatti, eccola in un ennesimo primo piano micidiale, con una scollatura che da distanza ravvicinata fa sempre la sua figura. Un lato A quasi ipnotico, che in ogni scatto trova il modo di risaltare e quasi di bucare lo schermo. Un vero e proprio capolavoro, che raccoglie, al solito, like e commenti entusiasti. Non può esserci reazione diversa da parte della community, che sogna sempre ad occhi aperti quando la fantastica Sabrina ci regala un nuovo scatto. Visioni micidiali che fanno battere forte il cuore, accendono la fantasia e la passione e provvedono già ad alzare le temperature sulla community. La sensazione è che l’estate che ci sta aspettando si annunci alquanto rovente.