Jolanda De Rienzo, che scollatura: straripante con la giacca aperta

Jolanda De Rienzo non delude le attese degli ammiratori nemmeno questa volta, la solita visione esplosiva lascia senza parole

Si è trattato di un anno davvero indimenticabile, dal punto di vista calcistico, per tanti motivi. Uno di questi è rappresentato senza dubbio dallo storico trionfo del Napoli, che attendeva da ben 33 anni di rivincere il campionato e di conquistare il suo terzo scudetto. Una grande gioia per tutto il popolo azzurro, addetti ai lavori compresi, come nel caso di Jolanda De Rienzo.

Dal punto di vista professionale, Jolanda ha seguito assai da vicino la cavalcata della squadra di Spalletti, unendosi alla gioia collettiva per il grande traguardo raggiunto anche da tifosa. Non ha mai fatto mistero infatti, la giornalista, di essere una grandissima tifosa azzurra e anche nel suo caso la soddisfazione è palpabile ed evidente.

Il tutto si è incastrato in un periodo davvero felice dal punto di vista lavorativo per la giornalista sportiva, sempre più sulla cresta dell’onda e al massimo della sua visibilità, non soltanto su base locale ma anche nazionale. I riconoscimenti per lei sono arrivati copiosi, la stagione 2022/2023 anche per lei si chiude con un insieme di ricordi da incorniciare. Lo stesso avviene per i fan, che continuano a seguirla con grandissimo affetto sui social, dove vanta oltre 350 mila followers su Instagram. Un pubblico che la acclama costantemente non solo per la sua bravura, ma anche per il suo fascino incontenibile.

Jolanda De Rienzo non festeggia solo il Napoli: e gli applausi arrivano scroscianti per le sue curve

Un fascino di cui Jolanda ci da’ prova per l’ennesima volta, in una serata speciale. Il Sud Italia infatti non celebra solamente la vittoria dello scudetto del Napoli ma anche un altro traguardo significativo: la promozione in Serie B del Catanzaro, che mancava dal torneo cadetto dal 2006.

Una cavalcata trionfale, quella dei calabresi, che si era già decisa diverse settimane fa e che è stata celebrata con un evento pubblico a cui Jolanda ha preso parte come presentatrice. Mettendo in mostra, come testimoniano questi scatti sul web, la solita eleganza e sensualità prorompente e attirando gli sguardi sulla sua vertiginosa scollatura. Una visione ravvicinata celestiale, che immancabilmente ha scatenato like e commenti estasiati da parte dei fan. Una vera e propria garanzia, Jolanda, da questo punto di vista.