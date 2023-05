Assalto Napoli, il colpo Scudetto arriva dalla Serie A

Il Napoli ha già cominciato a lavorare in vista della prossima stagione: sul fronte mercato piace tanto un calciatore che milita in Serie A

Quando si vince lo Scudetto bisogna assolutamente festeggiare e godersi a pieno il fantastico momento. A maggior ragione se ciò non avveniva da ben trentatré anni. Ne sa qualcosa il Napoli, che l’ultimo lo aveva conquistato quando nelle fila della squadra partenopea militava un certo Diego Armando Maradona.

Ora i tempi sono cambiati drasticamente e gli azzurri hanno raggiunto di nuovo il tetto d’Italia. Un qualcosa di straordinaria, ancor di più se pensiamo che la compagine campana ha letteralmente dominato il campionato di Serie A in questa stagione. Basta guardare l’enorme distacco dalla seconda in classifica, cosa che nessuno immaginava ad agosto. Anche perché il patron De Laurentiis era stato preso di mira dai tifosi, per via delle partenze di pedine del calibro di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, passati rispettivamente al Chelsea, al Galatasaray, al Toronto e al Paris Saint Germain. Il numero uno del club partenopeo, però, ci credeva comunque e nominò la parola Scudetto durante la scorsa estate.

Spalletti stesso sembrava non poco scettico in tal senso, ma anche e soprattutto grazie al suo lavoro magnifico il sogno è divenuto realtà. Ma il calcio corre velocemente e bisogna farsi trovare pronti di fronte a tutto. Non è detto, infatti, che il tecnico di Certaldo resti alla guida del Napoli pure nella prossima stagione. I segnali d’addio stanno arrivando e la società, inevitabilmente, deve guardarsi attorno. Ad esempio, circolano i nomi di Rafa Benitez (sarebbe un clamoroso ritorno) e Antonio Conte in ottica rimpiazzo. E non solo Spalletti, perché anche Giuntoli sembra destinato ad abbandonare la nave a breve. Di certo avremmo a che fare con due partenze pesanti, ma il Napoli a questo punto ha delle basi solide che gli consentono di guardare comunque al futuro con grande fiducia.

Calciomercato Napoli, colpo in Serie A: servono 30 milioni

Ma dipenderà pure da ciò che accadrà nel corso della sessione estiva di calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti a partire dal prossimo 1° luglio. Due gli obiettivi: trattenere i gioielli della rosa e cercare di rinforzare il più possibile il gruppo a disposizione.

Ecco che la società si è già attivata sul fronte acquisti ed uno dei nomi che intrigano maggiormente dalle parti di Castel Volturno è quello di Lazar Samardzic, talentuoso trequartista serbo, classe 2002 (21 anni), di proprietà dell’Udinese. Strapparlo ai friulani è compito arduo: come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, De Laurentiis è consapevole della necessità di spingersi fino ad un investimento intorno ai 30 milioni di euro. Ma si registra un potenziale vantaggio rispetto alle rivali, ossia l’amicizia ventennale con la famiglia Pozzo, cementata in passato da un serie di operazioni. Dettaglio da non sottovalutare.