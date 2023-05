Triplo affare Napoli-Sassuolo: asse caldissimo

Napoli e Sassuolo sono pronti a mettere in piedi una tripla operazione di mercato: i nomi dei calciatori coinvolti

Programmare il futuro e costruire una squadra in grado di poter difendere lo scudetto appena vinto. È questa la missione del Napoli che in vista della prossima stagione vuole colmare le lacune emerse in questi mesi e dare seguito al progetto vincente iniziato, provando a migliorarsi anche in Champions League.

I dubbi maggiori riguardano sia la panchina che il ruolo di direttore sportivo; Giuntoli, com’è noto, è in uscita, pronto a sposare la Juventus, mentre Spalletti ha lasciato chiaramente intendere di voler lasciare gli azzurri e prendersi almeno un anno sabbatico.

Se De Laurentiis, quindi, lavora anche per dare una nuova guida tecnica al club, che sia di rilievo e soprattutto dal profilo internazionale indiscusso, i suoi scout lavorano e scandagliano il mercato calciatori.

La macchina azzurra, infatti, non si ferma ed il patron è pronto ad anticipare la concorrenza, sfruttando già il non aver più obiettivi da raggiungere ma, anzi, con la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Napoli, chi sono i calciatori che possono finire in azzurro

Il reparto da rinforzare maggiormente è senza ombra di dubbio il centrocampo. Diego Demme partirà alla ricerca di maggior minutaggio, Tanguy Ndombélé non sarà riscattato, considerato il suo utilizzo ed i 30 milioni necessari per prelevarlo definitivamente dal Tottenham.

Tutto da definire, invece, il futuro di Piotr Zielinski. Il polacco è in scadenza di contratto nel 2024 ma i discorsi per i rinnovi non sono ancora iniziati. In estate o il ragazzo prolungherà oppure sarà ceduto, per non perderlo a parametro zero.

Ed in uscita c’è anche Gianluca Gaetano; il giovanissimo regista cresciuto nel vivaio azzurro può essere ceduto ma è anche al centro di un vero e proprio super affare di mercato con il Sassuolo.

Il ragazzo infatti piace ai neroverdi ed il Napoli potrebbe inserirlo come contropartita tecnica al fine di abbassare l’esborso economico per una doppia operazione. Due, infatti, i calciatori nel mirino azzurro. Si tratta di Davide Frattesi, mezz’ala seguita anche da Juventus e Roma e Domenico Berardi.

Nella scorsa stagione i due club diedero vita all’affare Raspadori per circa 30 milioni di euro ed è possibile che anche nella prossima estate possano concludere una mega operazione in grado di soddisfare tutti. Berardi andrebbe a coprire il vuoto lasciato da Lozano, in scadenza di contratto nel 2024 come Zielinski ed in uscita dal club partenopeo.

Frattesi, fino a qualche settimana fa restio ad accettare l’azzurro sembra sia intrigato nel vestire la maglia dei Campioni d’Italia, mentre Berardi avrebbe la grande occasione in un top club che disputa la Champions League.