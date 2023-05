Giuntoli-Juve, il primo colpo stende subito il Napoli!

Con lo scudetto conquistato con il Napoli, per Cristiano Giuntoli è arrivato il momento di provare una nuova avventura.

Sta per concludersi nel migliore dei modi la storia tra il Napoli e Cristiano Giuntoli, uno degli artefici dello scudetto conquistato. Grazie agli acquisti fatti dal direttore sportivo, il Napoli ha stupito sia in Italia che in Europa, dove è riuscito a centrare i quarti di finale di Champions League.

Per il direttore sportivo toscano, nonostante la scadenza del contratto fissata per il 2024, pare però arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida. Ad aspettarlo salvo clamorosi ribaltoni c’è la Juventus, che ha deciso di affidarsi a lui per iniziare un nuovo progetto che possa riportare la ‘Vecchia Signora’ tra le grandi d’Italia e d’Europa. A tal proposito, Giuntoli pare aver già individuato i possibili obiettivi da portare a Torino per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese.

Il reparto che i bianconeri hanno la necessità di rinforzare è la difesa, che saluterà diversi calciatori. Su tutti troviamo Alex Sandro e Juan Cuadrado, che salvo cambiamenti lasceranno Torino per via della scadenza contrattuale. L’attuale direttore sportivo dei partenopei, pare voler fare un tentativo per uno dei perni del Napoli targato Luciano Spalletti.

Giuntoli alla Juventus, si prova il primo grande colpo: idea Di Lorenzo

Il primo grande colpo che Cristiano Giuntoli vuole provare a portare in bianconero è Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993.

Il 22 degli azzurri si è reso protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, che lo vede a quota cinque reti realizzate e sei assist forniti in 46 partite disputate tra campionato e coppe. Il d.s. lo ha individuato come profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Cuadrado, anche se la trattativa si preannuncia essere decisamente complicata. Di Lorenzo, infatti, è il capitano della squadra, e pare difficile immaginare un addio per approdare agli acerrimi nemici del club campano.

Altro fattore è il forte legame instaurato con la città di Napoli, che possono spingere il classe 1993 a proseguire la propria carriera in maglia azzurra. Il contratto in scadenza nel 2026, mette nelle condizioni il presidente Aurelio De Laurentiis di poter chiedere cifre importanti per valutarne una cessione. Nonostante questo, però, Giuntoli è pronto a fare un tentativo, per cercare di regalare a Massimiliano Allegri un calciatore dalle grandi qualità ed esperienza. Il popolo azzurro non ha intenzione di salutare il proprio condottiero, con De Laurentiis chiamato a rispedire al mittente l’offerta bianconera che potrebbe arrivare a breve.