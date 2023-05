Giuntoli bloccato da 8 milioni di motivi

Il futuro di Cristiano Giuntoli è un tema molto caldo in casa Napoli: l’addio, però, non è così scontato al momento.

Il direttore sportivo è associato con insistenza alla Juventus, ma c’è un ostacolo non indifferente per il suo passaggio a Torino.

Cristiano Giuntoli è uno degli artefici della straordinaria annata del Napoli. Durante la passata estate, infatti, il direttore sportivo ha lavorato a fondo per costruire una squadra competitiva nonostante gli addii di diversi big come, per esempio, Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz. La scelta di puntare su giocatori provenienti da campionati “minori” come Kim Min-Jae e Kvaratskhelia ha dato ottimi risultati: Spalletti ha dato subito fiducia ai nuovi arrivi e, con il passare del tempo, ha costruito una corazzata. Ora, però, tiene banco il futuro del DS: da tempo è associato alla Juventus, ma il suo addio è tutt’altro che scontato.

Napoli, Giuntoli e la Juve divisi da un grande ostacolo

La stagione sta per volgere al termine: mancano solamente due partite per raggiungere la fine della Serie A. Il Napoli affronterà Bologna e Sampdoria: dopo la sfida ai genovesi andrà in scena la festa scudetto con Di Lorenzo che alzerà al cielo la coppa per la terza volta nella storia del club. Ad ogni modo, però, si parla anche di futuro e di quello che accadrà in estate: alcune situazioni, infatti, sono in bilico.

In primis c’è il caso Spalletti: come ben noto, è scattato il rinnovo automatico da parte della società, ma la sua permanenza non è ovvia. Le parole pronunciate in questi giorni lasciano presagire ad un addio: la decisione è già stata presa, ma verrà comunicata più avanti. Situazione molto simile per il DS Giuntoli, da settimane accostato alla Juventus. Tuttavia, non sarà una trattativa semplice: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, De Laurentiis non farà sconti.

Il presidente del Napoli, infatti, vuole che il suo dirigente rispetti il proprio contratto. L’accordo, valido fino al 2024, prevede una clausola alquanto alta (sarebbe di €8 milioni) per lasciarlo partire: chiunque voglia Giuntoli, dunque, dovrebbe pagare questa cifra affinché si possa liberare. DeLa sarebbe disposto a chiudere un occhio solamente in caso di addio per una destinazione estera.

Questo sarebbe un problema non indifferente per la Juve, che nel frattempo pensa anche ad un piano B, ovvero la promozione in prima squadra di Manna. Le prossime settimane saranno determinanti per il futuro di Giuntoli, che, a questo punto, potrebbe anche rimanere al Napoli per una stagione in più, ovvero fino alla scadenza del contratto.