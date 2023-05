Mercato Napoli, affare in chiusura: colpo da 20 milioni

Sul fronte mercato Napoli arrivano degli sviluppi tanto inattesi quanto importanti. L’affare, infatti, è in chiusura e sono pronti, in tal senso, 20 milioni di euro. Adesso, in maniera del tutto inevitabile, cambiano anche le strategie per la società che deve fare varie valutazioni sulle prossime mosse.

Nonostante la conquista di uno Scudetto atteso la bellezza di 33 anni ed una città in festa ormai da quasi un mese, la situazione nel mondo del Napoli non è idilliaca come si potrebbe pensare. Sono, infatti, tanti i personaggi che hanno un enorme punto interrogativo nel loro futuro. A partire da Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti fino ad arrivare ai giocatori, Kim Min-Jae e Victor Osimhen su tutti. Adesso, però, proprio in sede di mercato arrivano delle notizie importanti e che potrebbero cambiare, per certi aspetti, i piani societari. Soprattutto in relazione alle prossime mosse.

Mercato Napoli, affare in chiusura

Nonostante la stagione non sia ancora finita ed in casa Napoli si stia ancora festeggiando per lo straordinario traguardo raggiunto dalla banda di Luciano Spalletti, è già tempo anche di pensare al futuro. In tal senso, in sede di mercato, arrivano delle notizie che non possono non lasciar sorpresi anche gli stessi tifosi.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, l’Olympique Lione sarebbe pronto a fiondarsi su Hirving Lozano. Per lui i francesi sarebbero pronti ad offrire al Napoli una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Si tratta di una offerta molto importante, soprattutto se si tiene conto del fatto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024. Al momento, da questo punto di vista, non sembrano esserci novità visto l’ingaggio oneroso da quattro milioni che percepisce. Una trattativa vera e propria per il rinnovo non c’è, ma è plausibile che nei prossimi giorni sarà chiesto al messicano di spalmare il suo ingaggio su più annualità firmando un contratto più lungo.

Lozano al Lione, caccia al sostituto

Il Napoli, ovviamente, sa di non potersi far trovare impreparato e sarebbe al lavoro a caccia di un sostituto dell’ex PSV Eindhoven. Il nome più caldo per sostituirlo, allo stato attuale delle cose, è quello di Taylor Booth, americano dal grande talento che attualmente gioca nell’Utrecht. La situazione potrebbe conoscere degli sviluppi significativi già nei prossimi giorni.