Annuncio in diretta: “Spalletti alla Juve con Giuntoli”

Una clamorosa indiscrezione scuote l’ambiente del Napoli: Spalletti e Giuntoli saranno i pilastri della nuova Juventus targata John Elkann

Mai come in questo momento le vicende del Napoli neo campione d’Italia e della Juventus si intrecciano in un intrigo di trattative più o meno segrete e programmi ancora da definire.

I bianconeri, alla luce della nuova penalizzazione di dieci punti comminata dalla Corte d’Appello Federale, vanno verso l’esclusione dalle competizioni internazionali e in più dovranno affrontare un nuovo processo, quello relativo alla cosiddetta ‘manovra stipendi‘, che avrà inizio a metà giugno e che sulla carta presenta dei rischi ancora maggiori. Nel frattempo però il presidente del gruppo Exor, John Elkann, è al lavoro per programmare un futuro che vedrà comunque la Vecchia Signora riprogrammare un futuro che prima o poi, ne siamo certi, la vedrà di nuovo protagonista.

E il maggior azionista del club bianconero ha le idee chiare sul progetto di rilancio di squadra e società e anche sugli uomini a cui affidarne le redini. Il mirino è puntato su Napoli e i due principali artefici dello splendido scudetto appena stravinto: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e, udite udite, l’allenatore Luciano Spalletti. La novità delle ultime ore è proprio il nome del tecnico di Certaldo ormai prossimo a ufficializzare l’addio a Napoli.

L’annuncio di Orlando su TvPlay spaventa i tifosi azzurri: “La Juve ha scelto Spalletti e Giuntoli”

Le più recenti indiscrezioni narrano di doppio colpo a effetto messo a segno da John Elkann che avrebbe convinto i due toscani, Giuntoli e Spalletti, ad iniziare un nuovo percorso all’ombra della Mole Antonelliana. I rumors in questione hanno trovato una prima parziale conferma nelle parole dell’ex centrocampista di Fiorentina e Milan, Massimo Orlando, intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it al microfono del canale Twitch di TvPlay.

“Da quello che mi è stato detto John Elkann è rimasto colpito dallo straordinario lavoro compiuto da Giuntoli e da Spalletti. Nel nuovo corso bianconero sarà fondamentale vincere tenendo i conti in ordine e chi meglio di loro è in grado di garantire entrambe le opzioni?“. Le parole pronunciate in diretta da Massimo Orlando hanno lasciato strascichi soprattutto tra i tifosi del Napoli che una volta celebrato il terzo scudetto della storia del club speravano almeno nella permanenza dell’allenatore artefice della grande impresa. Il presidente De Laurentiis starebbe già lavorando per sostituire al meglio il tecnico toscano: le sorprese sono dietro l’angolo.