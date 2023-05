Furia De Laurentiis: va via inferocito e fa un altro show

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è una furia, tanto da andare via inferocito, ecco lo show dell’imprenditore…

Neanche il tempo di gustarsi lo scudetto, ed il numero uno dei partenopei si è già reso protagonista di un curioso siparietto, andiamo a vedere cosa è accaduto ed i motivi per cui si è arrivati a tale episodio.

Da quando è diventato il Presidente del Napoli, abbiamo imparato a conoscerlo: un carattere fumantino e parole schiette nei confronti di chi governa il calcio, in Italia o in Europa poco importa, le polemiche sono state diverse in questi anni su diversi argomenti affrontati e legati al pallone.

Dall’altro lato parlano però i risultati in campo, attraverso investimenti mirati, la società azzurra è stata di frequente un esempio di gestione, tra bilanci rispettati e rendimento in campo della squadra al di sopra delle aspettative, come dimostrano i trofei vinti durante il suo periodo, con il tricolore appena vinto a rappresentare il suo momento culminante.

Furia De Laurentiis: lo show del Presidente

Se il presente sorride, i tifosi azzurri attendono conferme per l’immediato futuro, e le intenzioni del proprietario sono quelle di mantenere altamente competitiva la propria squadra, ma negli ultimi giorni ci sono sirene da cui resistere, non solamente per quanto riguarda i calciatori.

Dal Direttore Sportivo Giuntoli all’allenatore Luciano Spalletti, sono insistenti le voci di un loro possibile addio, ma non è questa l’unica preoccupazione da parte di De Laurentiis, il quale si è fatto sentire per una questione legata al calcio italiano.

In questa settimana si è infatti svolta l’Assemblea di Serie A al Coni, incontro a cui hanno partecipato i vari Presidenti del campionato italiano di calcio, tra questi il numero uno dei campani è stato tra i primi ad uscire, visibilmente deluso dalla riunione di Lega.

A tal proposito, Aurelio De Laurentiis è intervenuto davanti ai cronisti e le sue parole sono state a dir poco eloquenti, ecco cosa ha rivelato: “Stanno svendendo il calcio, non lo sanno amministrare. I fondi fanno il loro mestiere, per il resto chiedete a chi è rimasto in Assemblea“. Motivo del contendere è stata l’annosa questione sui diritti tv della Serie A e sulla presenza nel nostro campionato degli advisor, una situazione di certo non apprezzata dal Presidente del Napoli, in attesa di capire cosa accadrà da questo punto di vista nelle prossime settimane.