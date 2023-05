La stella della Serie A ha scelto il Napoli: colpo azzurro

Oramai pare che non ci siano più dubbi sul fatto che la stella della Serie A sia pronta a sposare il progetto tecnico della squadra azzurra

I campioni di Italia, nonostante manchino ancora due partite alla fine del campionato, stanno già pensando alla prossima stagione. Ovviamente in ottica calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le entrate. La dirigenza ha messo nel mirino il calciatore che si è rivelato una vera e propria sorpresa in questo campionato.

Tanto è vero che moltissime big (sia italiane che estere) hanno deciso di puntare fortemente su di lui. Anche se, a quanto pare, proprio il Napoli pare che abbia anticipato l’interesse di tutti e sia pronto a piazzare il primo grande colpo per la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è pronto a sborsare anche una importante cifra pur di averlo.

Napoli, oramai è tutto fatto: la stella è pronta a vestire d’azzurro

In casa Napoli restano da sciogliere molti dubbi. E che dubbi. In primis la posizione dell’allenatore: non è affatto un mistero che Luciano Spalletti sia quasi sul punto di partenza. Le sue ultime dichiarazioni fanno molto pensare ad un possibile addio alla fine di questa stagione. Tanto è vero che stanno circolando già i primi nomi per quanto riguarda chi possa prendere il suo posto. Si pesca nella lista degli svincolati di lusso.

Stesso discorso vale anche per il direttore sportivo: Cristiano Giuntoli, a quanto pare, sembra essere un promesso sposo della Juventus. Anche se conferme o smentite in merito ancora non ce ne sono. L’unica cosa certa, però, è che il Napoli sia fortemente interessato ad uno dei calciatori rivelazioni di questa Serie A. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Il calciatore ha dato anche un dispiacere agli stessi azzurri. In particolar modo nella gara di campionato di andata quando ha timbrato il cartellino, facendo gelare non poco il ‘Maradona’ (match che poi si è concluso sul punteggio di 3-2 per i partenopei). Nel corso della stagione, però, di reti ne ha realizzate altre quattro. Stesso discorso per quanto riguarda il numero degli assist.

Proprio Spalletti e la dirigenza sono rimasti impressionati dalle sue capacità sia tecniche che fisiche. Il rapporto con i Pozzo è sempre stato ottimo. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Non è da escludere che questo prezzo possa lievitare in questa estate, ma la cosa certa è che gli azzurri sono in prima fila per aggiudicarsi le sue prestazioni.