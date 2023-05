Juve, altro ‘scippo’ al Napoli: arriva la sentenza di Ravanelli

Dopo le clamorose parole di Luciano Spalletti su un suo addio al Napoli, è già cominciato il toto-allenatore. L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha una certezza, e riguarda uno dei nomi più suggestivi che stanno circolando

Anche la prossima Serie A vivrà una serie di importanti cambi in panchina: su tutti quello della squadra campione d’Italia, visto che il Napoli molto probabilmente dovrà dire addio a Luciano Spalletti.

Ovviamente non è ancora ufficiale, ma tutto lascia pensare che davvero l’allenatore dello scudetto possa lasciare Napoli dopo due stagioni. Ma movimenti non dovrebbero esserci solamente in casa azzurra. Anche la Juventus potrebbe cambiare. A differenza del Napoli, l’atmosfera nella squadra bianconera è decisamente pesante e ben lontana dal clima di festa che si respira in Campania. E anche in questo caso, seppur con motivi diversi, il futuro dell’allenatore è incerto.

Si parla di Max Allegri e delle ultime voci che lo danno in discussione, soprattutto dopo la disfatta di Empoli e le sue parole plumbee. L’allenatore, infatti, ha spiegato che la Juventus deve prepararsi a non vincere nulla nemmeno il prossimo anno. Parole che avrebbero fatto infuriare il rappresentante della proprietà, John Elkann. Infatti la Juventus non vince trofei da due anni, e l’idea di sopportarne un terzo è complicata, sia per i tifosi che per la dirigenza. Ecco perché anche in casa Juventus di parla di un cambio in panchina.

Luis Enrique potrebbe essere conteso da Napoli e Juventus

Un argomento toccato anche da un ex bianconero molto amato dai tifosi: si tratta di Fabrizio Ravanelli che è stato intervistato a TvPlay. All’ex “Penna bianca” piacerebbe molto Luis Enrique: ma attenzione, lo spagnolo sarebbe anche nel mirino del Napoli. “Luis Enrique alla Juventus mi piacerebbe molto – ha spiegato Ravanelli – fa un calcio che mi piace, votato all’attacco. Un calcio moderno e che fa della tecnica il suo punto di forza. Io spero che la nuova società stia davvero pensando a un profilo del genere”, ha detto l’ex attaccante. Chiaro che Ravanelli sbologna ampiamente Max Allegri, ormai scaricato da sempre più versanti.

E chissà cosa ne penserà Aurelio De Laurentiis, che starebbe davvero provando a convincere lo spagnolo a diventare l’erede di Luciano Spalletti. Non è semplice, sia per l’importante ingaggio dello spagnolo, sia perché Luis Enrique non ha nascosto di ambire alla Premier League. In sostanza, l’ex ct della nazionale spagnola punterebbe a un club di prestigio dopo aver chiuso la sua esperienza in panchina al Mondiale in Qatar lo scorso dicembre. Dopo qualche mese di pausa, l’ex difensore della Roma sarebbe pronto a ripartire in un club importante, e chissà se sarà davvero un duello tra Napoli e Juventus.