Di Maria firma in Serie A: la nuova destinazione è clamorosa

Angel Di Maria potrebbe essere il grande colpo a sorpresa in Serie A, lasciando la Juve a parametro zero per una nuova big italiana.

Il Fideo gioca in contropiede anche nel calciomercato, la permanenza in bianconero non è così certa e sta diventando un’idea sempre più concreta quella di un blitz per avere Di Maria, che si rilancerebbe da titolare altrove.

I campioni fanno sempre gola, soprattutto quando hanno un grande curriculum e dei colpi spettacolari in campo. Angel Di Maria è sicuramente un calciatore appetibile, il mondiale vinto con l’Argentina gli ha ridato nuove motivazioni e anche nella Juventus ha dimostrato di essere un calciatore importante.

Nelle ultime settimane è andato un po’ in difficoltà, ma la squadra bianconera in questa stagione è martoriata da tanti problemi che non portano i top player a esprimersi a meglio. Situazione che Di Maria valuta bene, il rinnovo che sembra fatto qualche settimana fa ora è in grande dubbio, si sta inserendo un’altra big italiana a sorpresa.

Di Maria colpo dell’estate, una big è pronta

Il calciomercato gioca anche con la voglia delle squadre di fare vendette sportive, considerando come spesso i dirigenti si muovono da una parte all’altra e i presidenti rimangono spesso all’asciutto. In questo caso, però, c’è una controffensiva importante, Di Maria diventerebbe il nuovo idolo di una piazza sempre pronta a sognare con calciatori di qualità. L’ipotesi può prendere piede, sarebbe un colpo che porterebbe entusiasmo: Angel Di Maria al Napoli, gli azzurri possono tentare l’affondo per il Fideo.

Aurelio De Laurentiis potrebbe così vendicarsi, sportivamente parlando, di Cristiano Giuntoli che sta andando in bianconero, proprio bloccando l’argentino e portarlo a Napoli per un incredibile tridente con Osimhen e Kvara. Un colpo netto, un gioiello che può dare ancora tanto in campo e infiammerebbe la piazza, sempre molto attenta e affezionata ai calciatori argentini di grande qualità.

Di Maria al Napoli, sarebbe un’operazione da valutare sul piano finanziario, De Laurentiis si spingerebbe sino a cinque milioni di euro per l’ingaggio, lontano dai sette che riceve a Torino, ma sicuramente una cifra più che accettabile per un calciatore di 35 anni. L’ultima stagione europea da vivere a Napoli sarebbe un motivo in più per Di Maria di accettare, una piazza calorosa per i suoi colpi sarebbe il massimo. Soprattutto, il Napoli garantirebbe la Champions League all’argentino, roba da non da poco rispetto alle prospettive bianconere del prossimo futuro.