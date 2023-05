Claudio Lotito potrebbe decidere di iniziare una nuova esperienza nel mondo del calcio. Il presidente della Lazio potrebbe compare un nuovo club.

L’esperienza con la Salernitana è stata sicuramente molto positiva e per questo motivo Claudio Lotito ha voglia di iniziare una avventura nuova e diversa per cercare di aprire magari un nuovo ciclo vincente.

I ragionamenti in caso di Lotito sono in corso e presto il presidente della Lazio potrebbe decidere di andare a comprare un nuovo club per salvarlo e magari portare a casa un altro risultato importante in chiave risultato. Per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Lotito a sorpresa compra un nuovo club: tutti i dettagli

Claudio Lotito è pronto ad entrare in gioco con un altro club. Il presidente della Lazio non ha nessuna intenzione di lasciare i biancocelesti, ma starebbe ragionando sulla possibilità di acquistare un altro club per provare ad iniziare una nuova avventura e ripetere le imprese fatte con la Salernitana. Naturalmente questo potrebbe portare la Serie A a rivalutare la questione delle doppie proprietà e quindi vedremo che decisioni saranno prese da parte dei vertici del nostro calcio.

Secondo quanto riferito dal Gazzettino, Claudio Lotito ha voglia di aiutare il Pordenone e per questo motivo potrebbe decidere di entrare in campo con Lovisa per non far fallire i ramarri. Si tratta naturalmente di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime ore considerando che, almeno per il momento, il presidente della Lazio ha intenzione di chiudere il campionato.

Naturalmente bisognerà capire con attenzione la situazione in casa Pordenone. La speranza da parte del club è quella di riuscire a salvare la squadra e magari disputare la prossima Serie B. Lotito, comunque, ci pensa e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importante in poco tempo.

Ultime Pordenone: Lotito pronto ad acquistarlo

Nessun acquisto completo da parte di Lotito del Pordenone, ma semplicemente una mano per consentire al club di continuare a proseguire tra i professionisti e non fallire. Non si tratta di una vicenda che si risolverà in poco tempo considerando che i ramarri in questo momento sono impegnati nei play-off.

Ma Lotito ha voglia di aiutare e questo renderà sicuramente tutto più semplice anche in futuro. Ci sarebbe anche Cairo in corsa, ma in questo caso per il presidente del Torino la strada potrebbe essere molto più complicata considerando anche il fatto che i granata non stanno attraversando un gran momento dal punto di vista di rapporto con i tifosi.