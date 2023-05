Altro che Hamilton: il colpo da novanta della Ferrari arriva dal Red Bull

Una clamorosa suggestione di mercato: Lewis Hamilton è ad un passo dalla scadenza del contratto con la Mercedes.

Negli scorsi giorni è rimbalzata una voce dall’Inghilterra di un forte accostamento del sette volte campione del mondo con la Ferrari con il Presidente John Elkann che avrebbe presentato una importante offerta al pilota inglese con un importo che si dovrebbe avvicinare intorno ai 45 milioni di euro all’anno.

Il Daily Mail in ogni caso ha spiegato diverse ipotesi nell’eventualità che Lewis Hamilton firmasse con la Ferrari: affiancare Charles Leclerc (primo pilota) o salutare il pilota monegasco tenendo Carlos Sainz come secondo. A questo punto, Leclerc andrebbe a far coppia con George Russell in Mercedes… Anche se le intenzioni di Hamilton siano quelle di chiudere la carriera con il team con cui ha dominato la Formula 1 nelle ultime stagioni.

Ferrari, top car o top driver: l’annuncio dell’ex pilota italiano

Voci subito rispedite al mittente dallo stesso Lewis Hamilton che alla vigilia del GP di Monaco di Formula 1, su un suo possibile passaggio alla scuderia di Maranello, durante la conferenza stampa, è stato abbastanza categorico: “Non mi hanno contattato, sono speculazioni, sto rinnovando con Mercedes”.

Negli ultimi mesi, Lewis Hamilton, ha ribadito a più riprese, di voler proseguire con la Mercedes ma solo con un progetto vincente, con un unico grande obiettivo: l’ottavo titolo per superare definitivamente Michael Schumacher.

L’ex pilota italiano, Riccardo Patrese, nel corso di una lunga intervista a Quotidiano Nazionale ha spiegato quali dovrebbero essere le prossime mosse della Ferrari visto il recente accostamento del pilota inglese al Cavallino: “Io in Ferrari non prenderei Hamilton. Alla rossa non serve un top driver, bensì una top car. Se a Maranello hanno tutti quei soldi da spendere, li spendano piuttosto per Adrian Newey, perché la macchina conta più del pilota…”.

Chi è Adrian Newey? Ingegnere britannico del 1958, dal 2006 direttore tecnico del team Red Bull di Formula 1. Un palmares che parla da solo: tra Williams, McLaren e Red Bull 11 titoli mondiali piloti, 10 titoli costruttori e 190 vittorie nei gran premi. Top car o top driver? Qualora la Ferrari disponesse di liquidità sarebbe seriamente il caso di pensare ad un progetto e a tecnici vincenti dopo gli ultimi fallimenti.