Scambio alla pari con Lozano: il Napoli piazza il colpo

Il Napoli pensa a come sistemare la situazione del messicano: all’orizzonte uno scambio alla pari.

Sono settimane di festa in quel di Napoli ma indubbiamente, sin dai primi malumori tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, i tifosi hanno cominciato a preoccuparsi della situazione che si è creata.

Naturalmente il prossimo 4 giugno, all’indomani della conclusione dell’ultimo match tra Napoli e Sampdoria, i tifosi festeggeranno lo Scudetto nel migliore dei modi dopo una stagione dominata, storica da un certo punto di vista data la distanza enorme tra prima e seconda.

Dopo i festeggiamenti si chiuderà probabilmente l’era Spalletti (ma non sono da escludersi colpi di scena inaspettati) e si aprirà il capitolo calciomercato. Molti calciatori non sono certi di rimanere nel capoluogo campano. Uno di questi è sicuramente il messicano Hirving Lozano, che quest’anno ha giocato alternandosi molto spesso con Matteo Politano.

Napoli, situazione Lozano: scambio in vista?

Lozano è considerato uno dei sicuri partenti a causa del suo ingaggio non compatibile con gli attuali standard di Aurelio De Laurentiis. Il messicano è uno dei calciatori con il più alto stipendio in rosa (4,5 milioni, alla pari di Victor Osimhen). Ha sposato la causa azzurra nell’estate 2019, ma secondo molti non avrebbe rispettato appieno le aspettative.

Se con Gennaro Gattuso era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, creando grandi pericoli alle difese avversarie, con l’arrivo di Spalletti sembra essere diventato sempre più marginale con prestazioni ottime alternate ad altre dimenticabili. ‘Il Mattino’ fa sapere che il messicano potrebbe anche rimanere a Napoli, a patto che spalmi il suo attuale ingaggio prolungando il suo contratto in scadenza nel 2024.

Se ciò non dovesse accadere, dunque l’entourage del messicano dovrebbe ritenere non congrua una tale offerta, allora potrebbe valutare una serie di offerte dall’estero. In particolare, su di lui ci sarebbe il Lione che vorrebbe rafforzare la propria fascia per cercare di ostacolare il dominante Paris Saint Germain, “padrone” della Ligue 1 da quasi un decennio.

I francesi – stando alle indiscrezioni de ‘Il Mattino’ – sarebbero disposti a offrire 20 milioni di euro, una cifra che sarà opportunamente valutata da Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori. Ma tra le due società ci potrebbe essere anche uno scambio molto interessante: Hirving Lozano al Lione e Rayan Cherki al Napoli. Il francese ha mostrato ottime cose con la maglia dei francesi e vista la giovane età (è nato infatti nel 2003), si sposa perfettamente col progetto azzurro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.