Il Milan ha un nuovo bomber: quest’anno ha segnato gol a grappoli

By

Il Milan è alla ricerca di un nuovo bomber e Paolo Maldini ha individuato un attaccante che quest’anno ha segnato tantissimi gol

La stagione del Milan sta per concludersi e alla fine ci saranno dei bilanci fatti da Gerry Cardinale, in merito all’operato di Maldini, Massara e Pioli. Un campionato non all’altezza, infatti, ha fatto venire i brividi ai tifosi rossoneri per l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions.

Tuttavia, le cose dovrebbero andare per il verso giusto, visto che la Juventus è stata penalizzata di dieci punti e il Milan è salito al quarto posto. A prescindere da come finirà la Serie A, Maldini è già al lavoro per acquistare un nuovo attaccante.

Sono diversi i profili monitorati dal Milan. Quel che è certo è che Divock Origi non si è dimostrato all’altezza della situazione e Zlatan Ibrahimovic è troppo avanti con l’età per rappresentare una valida alternativa a Olivier Giroud. Il centravanti francese le gioca praticamente tutte e ha bisogno di un degno sostituto.

L’ultimo nome che sta seriamente monitorando il Milan sul mercato è quello di Luis Openda, attaccante del Lens che a suon di gol sta trascinando la sua squadra a una storica qualificazione in Champions League. Una competizione che potrebbe giocare con la maglia rossonera, nonostante il forte interessamento della Lazio.

Milan su Openda: la scelta di Maldini e Massara

Stando a quanto riferito da ‘Fantacalcio.it’, il Milan e la Lazio sono le squadre più interessate a Luis Openda. Al momento, il club rossonero è in vantaggio e l’attaccante belga sostituirebbe in rosa Origi e Ibrahimovic. Con la maglia del Lens ha giocato 36 partite in Ligue 1, segnando 19 gol con 3 assist.

Classe 2000, è anche molto duttile visto che può giocare anche sull’esterno, sia a destra, sia a sinistra. Un colpo alla Maldini e Massara, che proseguirebbe il percorso con quei ragazzi abbastanza giovani e in rampa di lancio per diventare dei campioni con il Milan.

Openda è stato pagato circa 10 milioni di euro dal Lens, che lo ha prelevato la scorsa estate dal Club Brugge. Molto probabilmente, il club francese farà un’ottima plusvalenza che gli permetterà di acquistare altri giocatori per proseguire il progetto.

Il Milan sa bene che non può sbagliare la scelta dell’attaccante viste le difficoltà avute in questa stagione. Openda rappresenta un colpo da portare a casa per Maldini, che negli ultimi anni ha dimostrato di avere grande affinità con i giocatori provenienti dalla Ligue 1.