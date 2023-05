Wanda Nara, è guerra con la nuova compagna di Icardi: cos’ha fatto

La nuova fiamma di Mauro Icardi ha puntato il dito contro Wanda Nara: le accuse nei confronti della showgirl argentina sono molto pesanti.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati per l’ennesima volta o almeno questo è ciò che ha lasciato intendere la showgirl argentina. I due sembravano essersi ritrovati dopo il tradimento dell’attuale bomber del Galatasaray con l’attrice Eugenia China Suarez che aveva portato alla separazione con Wanda Nara. La showgirl era intervenuta anche come ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, rivelando di essere tornata insieme a Icardi (che le ha regalato anche una costosissima borsa del valore di circa 300.000 euro).

Una pace che sembra essere durata molto poco, dato che Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo ai ferri corti. Addirittura pare che tra i due si sia intromessa di nuovo una terza persona. Per farla breve, pare che l’ex bomber dell’Inter abbia una nuova amante: la stessa donna avrebbe confermato la relazione con l’attaccante argentino.

Ma chi è la donna con cui Icardi avrebbe (nuovamente) tradito Wanda Nara? Si tratta di Candela Lecce, influencer e modella argentina che ha voluto rivelare i dettagli del suo rapporto con Icardi. Sul suo profilo Instagram la nuova fiamma del calciatore ha sottolineato di essere sempre stata molto rispettosa e di aver risposto con il cuore anche quando è stata duramente attaccata.

Wanda Nara, l’accusa della nuova fiamma di Icardi: parole durissime

“Tutto ciò che ho detto era vero“, ha ribadito Candela Lecce in un’intervista rilasciata a Juan Etchegoyen nella trasmissione “Mitre Live“. L’influencer e modella si è poi soffermata proprio su Wanda Nara, puntando il dito contro la showgirl per il comportamento avuto dopo aver saputo della relazione tra lei e suo marito.

Secondo Candela Lecce, infatti, Wanda Nara avrebbe colto la palla al balzo per mettere un punto definitivo alla sua storia con Icardi. Secondo la modella, quindi, Wanda Nara aveva bisogno di un pretesto per chiudere la sua relazione con l’ex interista. Quale migliore occasione di uno scandalo, che oltretutto consente alla showgirl di uscirne ancora una volta da vittima.

L’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è terminato ormai da molto tempo, come ha tenuto a precisare Candela Lecce nell’intervista: “Per questo sono serena“, ha concluso la nuova fiamma di Icardi. L’attaccante argentino dovrebbe rimanere al Galatasaray, dove è arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain la scorsa estate: per lui 20 reti in tutte le competizioni in questa stagione con la maglia dello storico club turco.