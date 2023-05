Leclerc-Hamilton, coppia da sogno nel nuovo team: annuncio ufficiale

Potrebbero correre anche insieme, due campioni come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ecco chi sogna questa coppia.

Chi non sognerebbe di avere due piloti fortissimi nel proprio team di Formula 1 del cuore? Generalmente, il primo pilota è sempre ritenuto migliore del secondo, anche se ci sono stati diversi casi in cui a stagione in corso era poi difficile stabilire una gerarchia. Pensate se nella stessa squadra, dovessero poter gareggiare un gran campione come Lewis Hamilton ed un altro ottimo pilota come Charles Leclerc. In fondo, forse farebbe piacere anche a loro due.

Il britannico classe ’85 ha già vinto 7 Mondiali ed è anche abituato ad avere una giovane leva di alto livello alle spalle, essendo questo il suo secondo anno con George Russell. Fare da chioccia e nello stesso tempo da primo avversario, ormai è un ruolo che pare gli si addica, ma ora capiamo come mai lui ed il monegasco potrebbero condividersi il box.

Leclerc-Hamilton: l’annuncio ufficiale

Partiamo col dire che fino a poche settimane fa si pensava che Charles Leclerc potesse piacere alla Mercedes. La società però, potrebbe essere dell’idea che il monegasco andrebbe proprio a sostituire il forte campione, costituendo una coppia giovane con Russell. Invece, le ultime di voci, sono quelle che vedono fare il viaggio opposto proprio ad Hamilton. Valigie pronte e si andrebbe a Maranello.

Il tutto, deriva da un’idea del Daily Mail. Più che un pensiero anzi, un’indiscrezione a proposito di Hamilton. Settimana di corse, nel week-end si corre proprio a Montecarlo, in casa di Leclerc, ma le domande dei media su queste ultime voci di mercato, non potevano non venir fuori. Ricordiamo comunque che sia il contratto del classe ’97 che quello di Carlos Sainz, scadranno nel 2024.

Leclerc ha iniziato col dire che queste voci non lo preoccupano, visto che niente esclude che magari il campionissimo inglese arrivi al suo posto. Leclerc, spiega che se ci fossero novità in società, Vasseur lo informerebbe senz’altro. Alla domanda su un possibile scambio di monoposto, il monegasco risponde: “Non ho intenzione di parlarne, non voglio dare titoli alla stampa”.

Però c’è anche quella possibilità che amerebbero tanto i tifosi della Rossa. Come detto, ci potrebbe essere chissà, un arrivo di Hamilton in Ferrari senza dover dire addio al numero 16. Qui, il ventiseienne diventa un po’ più morbido: “Vedremo cosa succederà in futuro“, dicendo poi che non vuol andare più in là coi commenti, il monegasco però fa quasi capire che un’apertura da parte sua potrebbe esserci.