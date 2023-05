La Juve brucia il Napoli: il nuovo allenatore arriva da una rivale storica

By

Il Napoli si prepara a salutare Luciano Spalletti dopo lo scudetto vinto, e sono già tanti i nomi accostati alla panchina. Uno di questi però potrebbe essere anche l’erede di Allegri

Il campionato volge al termine e alcuni club si ritroveranno di fronte a decisioni importanti in merito al prossimo futuro. Il riferimento è soprattutto a Napoli e Juventus, alle prese con le proprie situazioni in panchina, che derivano chiaramente da contesti però molto differenti.

Dopo due anni fantastici dovrebbe finire l’avventura di Luciano Spalletti al timone dei partenopei, con già diversi nomi accostati per il club di De Laurentiis che l’anno prossimo dovrà provare a difendere il titolo. La Juventus ha invece bisogno di rifondare dopo un biennio disastroso, ed un’ultima stagione difficile anche a livello societario.

Si tratta quindi di due realtà, che per motivazioni differenti, potrebbero andare a rivoluzionare le rispettive panchine. Uno dei nomi accostato ad entrambe è quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina che quest’anno ha fatto benissimo portando la viola a ben due finali. La prima è stata già persa contro l’Inter a Roma in Coppa Italia, e dunque il focus ora è tutto sulla seconda, quella di Conference League contro il West Ham.

Vincere un trofeo internazionale darebbe ulteriore lustro e valore all’annata di Italiano, che ha il contratto in scadenza 2024 e piace a molte.

Calciomercato Napoli, Italiano nel mirino anche della Juve: idea per il dopo Allegri

Italiano ha dato la sua impronta evidente alla Fiorentina, e lo specchio del suo ottimo lavoro è rappresentato anche dagli ottimi risultati evidenziati sul campo da Nico Gonzalez e soci.

Un profilo che piace a De Laurentiis, il quale ha una folta lista di nomi potenziali per il dopo Spalletti, ma anche alla Juventus a cui pure sono stati accostati allenatori come Tudor e Motta.

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Luca Momblano in collegamento a ‘Juventibus’ lo stesso Vincenzo Italiano sarebbe uno dei cinque profili che il club bianconero starebbe valutando per la panchina in caso di addio a Massimiliano Allegri, che ha ancora due anni di contratto dalla sua.

L’accordo attualmente in essere col tecnico livornese resta infatti l’ostacolo maggiore ma visti i risultati di questi due anni appare comunque difficile proseguire. In questo contesto un tentativo anche per Italiano potrebbe essere quindi fatto dalla stessa Juventus. Aperta la sfida al Napoli.