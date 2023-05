Panchina Juve, colpo di scena: l’erede di Allegri è un nome insospettabile

La Juventus cambia tutto: via Allegri, arriva un nuovo allenatore. La scelta è sorprendente, anche il Napoli è spiazzato.

Rivoluzione in casa Juventus. La stagione che si avvia a concludersi ha lasciato un segno profondo nell’ambiente bianconero, pronto a un cambiamento radicale. Su tutti i fronti.

Cambio in panchina alla Juventus: nuovo allenatore in arrivo (LaPresse) – Napolicalciolive.comL’esclusione, molto probabile, dalle coppe, e l’altrettanto probabile arrivo di un nuovo direttore sportivo (Giuntoli?), porterà a una nuova gestione del mercato, a una nuova gestione del lato sportivo, di quello finanziario, e anche della scelta degli allenatori. Il destino per Allegri sembra ormai segnato, ma come sostituto sono aumentate nelle ultime ore le percentuali di un candidato a sorpresa, un vero insospettabile.

Sarà che per allenare i potenziali campioni non bastano i gestori, ma servono i tecnici di campo. Sarà che Giuntoli è stato abituato, nei suoi anni napoletani, a condividere il lavoro con allenatori più interessati alle tattiche di gioco che non alle strategie societarie, ma quello che al momento sembra il candidato numero uno per la panchina bianconera è un allenatore davvero sorprendente.

Sulla scia di quanto accaduto con Sarri qualche stagione fa, infatti, la Juve sembra aver deciso di puntare fortemente su un tecnico in grado di imprimere un gioco chiaro alla squadra. E un gioco offensivo, piacevole, divertente anche da vedere. In pratica l’opposto di quanto si è ammirato nelle ultime due stagioni a guida Allegri. Una scelta clamorosa che sembra aver sorpreso un po’ tutti, compreso il Napoli, da mesi ormai con gli occhi puntati sullo stesso profilo per la panchina.

Juventus, che sgarbo al Napoli: l’erede di Allegri sarà un nome sorprendente

Si è parlato molto di panchina bianconera in questi ultimi giorni, complice la ‘mazzata’ giudiziaria e l’incredibile tracollo di Empoli. Allegri, nonostante un contratto oneroso, sembra avere le ore contate, e come sostituto si sono fatti svariati nomi: da quello, francamente improbabile, di Luciano Spalletti, a quello molto più credibile di Igor Tudor, un bianconero doc. C’è un tecnico che però nelle ultime ore avrebbe superato tutti nel gradimento della dirigenza. Ed è un nome caro anche a De Laurentiis.

Vincenzo Italiano da Karlsruhe. Potrebbe essere lui l’uomo della rinascita juventina. Lo ha suggerito il giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus. Stando a quanto trapela da Torino sarebbe proprio l’attuale allenatore della Fiorentina, un tecnico capace di portare in Serie A lo Spezia e di farlo giocare come una grande squadra, e di trascinare poi la Viola fino alla finale di Coppa Italia e di Europa League, il preferito della dirigenza.

E i motivi sono tanti. Italiano fa innanzitutto giocare molto bene le sue squadre. Sa lavorare sul campo, sa accettare il mercato senza fare troppe storie. Avrebbe costi decisamente più in linea con la nuova gestione economica. Non darebbe alla società la pressione di dover tornare a vincere nell’immediato, placando in questo senso anche il revanchismo di una piazza che sogna di tornare allo scudetto già dalla prossima stagione.

Con lui si potrebbe approntare un progetto quantomeno biennale, se non pluriennale, per trasformare la Juventus in una sorta di ‘nuovo Napoli’, una squadra in grado di proporre un bel calcio e di coniugare risultati sul campo a risultati finanziari. Restano però delle difficoltà. Innanzitutto, bisognerebbe convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. E poi bisognerebbe bruciare il Napoli, molto interessato in caso di divorzio, probabile, con Spalletti. Ostacoli tutto sommato non insormontabili. La sensazione, ad oggi, è che stia per nascere una Juve ancora più ‘italiana’. Nel solco di una tradizione centenaria.