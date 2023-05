“Un disastro”: mazzata sul Napoli, festa già finita

Dopo aver vinto lo Scudetto con pieno merito, in casa Napoli bisogna registrare più di qualche critica per un calciatore azzurro in particolare.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno ottenuto solo un punto nel match giocato domenica al Renato Dall’Ara. La squadra azzurra era riuscita a portarsi anche due gol avanti (doppietta di Victor Osimhen), ma gli uomini di Thiago Motta hanno evitato la sconfitta con le reti realizzate da Lewis Ferguson e Lorenzo De Silvestri.

Con questo pareggio ottenuto contro il Bologna, il team partenopeo deve di fatto dire addio alla possibilità di superare il record di 91 punti raggiunto dal Napoli di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18. Tuttavia, ovviamente, questa mancata vittoria non va minimamente ad intaccare una stagione così storica per il club campano.

Come ribadito dallo stesso Luciano Spalletti nella classica conferenza post gara, infatti, il vero record dei suoi uomini è quello di essere riusciti a vincere lo Scudetto con la bellezza di cinque giornate d’anticipo rispetto alla conclusione naturale del campionato di quest’anno. Ma tra gli azzurri, dopo la prestazione fornita contro il Bologna di Thiago Motta, c’è un calciatore che ha subito più di qualche critica.

Napoli, Mathias Olivera criticato per la prestazione fornita contro il Bologna di Thiago Motta

Il partenopeo in questione è Mathias Olivera. Il terzino sinistro, arrivato l’anno scorso dal Getafe, è risultato tra i peggiori in campo nel match contro il Bologna. Il ‘Mattino’, infatti, ha dato un 5 al giocatore uruguaiano: “S’addormenta sul gol realizzato da Ferguson, non si accorge che è lì piazzato alle sue spalle. Riesce a compiere un paio di diagonali alla ‘Mario Rui’. Ma perde palla non appena prende troppa confidenza Deve badare solo al sodo, quando De Silvestri lo sfida a sportellate sbanda e si fa mettere sotto: ed il 2-2. Un disastro”.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ non è stato tenero con Mathias Olivera: “Non riesce a trovare la corsia, come se fosse annebbiato. Svagato nella prima frazione di gara, si fa travolgere da Lorenzo De Silvestri”.

C’è da dire che, al netto del gol realizzato al Maradona nella gara contro la Salernitana, Mathias Olivera è da un bel po’ che non sta fornendo le prestazioni della prima parte stagione, marcando così ancora di più l’assenza per infortunio di Mario Rui. Il calciatore portoghese, infatti, è out dal match di ritorno di Champions League contro il Milan.