Con Spalletti saluta un big: tradimento in Serie A

A quanto pare non figura solamente il nome di Luciano Spalletti che, come confermato sia dal presidente che dallo stesso allenatore, lascerà i partenopei al termine di questa stagione

U addio che, già da qualche settimana, sembrava già annunciato quello tra Spalletti ed il Napoli. I tifosi partenopei lo avevano già capito, ma allo stesso tempo domenica sera sono pronti a salutare il loro mister che li ha portati alla vittoria dopo 33 anni dall’ultima volta. Il mister di Certaldo rimarrà per sempre nei loro cuori per lo straordinario lavoro fatto.

Insieme a lui andrà via, molto probabilmente, anche il ds Cristiano Giuntoli (destinazione Juventus), Non sarà l’unico visto che una importante “rivoluzione” si potrà verificare anche dal punto di vista dei calciatori. Quella al ‘Maradona‘ di domenica contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima per il calciatore che è pronto a lasciare gli azzurri.

Napoli, non solo Spalletti: via anche un suo pupillo

De Laurentiis è pronto a cambiare un bel po’ di cose per il suo Napoli. Non solamente dal punto di vista dell’allenatore e dirigenziale, ma anche qualche ritocchino alla rosa verrà effettuato. Molti, infatti, sono i calciatori che hanno attirato l’attenzione di parecchi top club. Gli stessi che sono pronti ad effettuare delle offerte importanti per strapparli ai partenopei. Tra questi spunta anche il nome di uno dei pupilli di Spalletti.

Si tratta di Piotr Zielinski che è finito nel mirino di un allenatore che lo ha già allenato in passato e se ne è innamorato dal punto di vista calcistico. Si era parlato di un concreto interessa da parte della Premier League per il centrocampista, ed invece il suo futuro potrebbe ancora essere in Italia, ma con un’altra maglia. “Quasi” identica a quella del Napoli, ma con un nome decisamente differente.

La Lazio di Maurizio Sarri, per il grande ritorno in Champions League, sta pensando proprio al polacco. Non è un mistero che il rapporto tra i due sia ottimo. Lo ha dimostrato il periodo in cui lo stesso Sarri ha allenato la squadra azzurra facendo sì cose straordinarie, ma senza portare a casa alcun trofeo. Anche per Zielinski, quindi, c’è la possibilità di un cambiamento d’aria.

La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Lotito spera in qualche sconto dal suo collega De Laurentiis, ma quest’ultimo non è intenzionato a fare regali. Specialmente ad una diretta concorrente per la prossima stagione. Altrimenti si potrà sempre valutare l’opzione che porta all’estero.