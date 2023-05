Addio Roma e tradimento: va al Napoli

Il Napoli è pronto al primo colpo di mercato levando un top player alla Roma, dopo la finale dei giallorossi in Europa League.

Il club di Aurelio De Laurentiis sfrutterà l’appeal del tricolore sul petto, uno dei protagonisti di Josè Mourinho è pronto a scendere di qualche chilometro per diventare protagonista nel club azzurro.

L’aria di rivoluzione del Napoli è già iniziata, saranno settimane di passione per quanto riguarda la squadra e la società. Lo scudetto conquistato dopo trentatré anni porta ora a cambiare un po’ tutto, partendo dal tecnico che dovrà subentrare a Luciano Spalletti, desideroso al momento di ritrovare un po’ di pace in campagna.

Il nuovo allenatore troverà un top player della Roma con la maglia azzurra, c’è un’accelerata decisa su quello che potrebbe essere il primo colpo, spiazzando così i club europei che stavano cercando l’occasione sul mercato.

Dalla Roma al Napoli, le ultime sull’affare

Da una parte la rivoluzione dei campani, dall’altra quella dei giallorossi con Josè Mourinho pronto a fare le valigie e con lui buona parte dei titolari. Senza il mister portoghese, in tanti andranno via in quanto le motivazioni vengono meno e non è un caso come ci siano tanti contratti dei giallorossi in bilico. Abraham e Dybala sono i due top player indiscussi, ma c’è un altro calciatore pronto ad andare via: Stephan El Shaarawy al Napoli è l’ipotesi che si fa largo.

L’esterno ha giocato una grande stagione, diventando decisivo in Serie A e in Europa. Da esterno a tutta fascia ha trovato una sua dimensione, avvicinarlo alla porta sarebbe una mossa utilissima, come ai tempi del Milan. El Shaarawy senza Mourinho non avrebbe le motivazioni necessarie per rinnovare il suo contratto, andrebbe a costo zero al Napoli, un affare importante per rinforzare le fasce dei campioni di Italia.

Il tridente Osimhen-Kvara-El Shaarawy stuzzica la fantasia, l’italo-egiziano è un elemento adatto per un tridente ma anche in caso di cambio del modulo. Il nuovo tecnico andrà scelto da una rosa importante, Luis Enrique, Motta, Italiano, Nagelsmann e altri ancora sono in corsa ma la certezza di puntare sulla versatilità del giallorosso è già un passo avanti. Consentendo così al club di poter procedere a un’altra cessione, forse meno discussa ma non per questo meno importante: Lozano in Premier per 30 milioni di euro, seguito da Arsenal e Manchester. Numericamente e qualitativamente il sostituto è già a portata di mano.