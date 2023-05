Napoli, whatsapp a De Laurentiis: ‘Pronto a tornare’

In casa Napoli si pensa già al mercato in vista della prossima stagione: De Laurentiis ha ricevuto un messaggio di autocandidatura

Domenica 4 giugno l’ultima appendice di una festa iniziata lo scorso 4 maggio, quando il Napoli ha conquistato ufficialmente lo scudetto numero tre della sua storia. Al Maradona verrà consegnata nella mani di capitan Di Lorenzo la coppa del tricolore che darà il via alla festa che si consumerà proprio nell’impianto di Fuorigrotta, con maxischermi installati in tutta la città.

Poi, però, sarà tempo di pensare al mercato, con alcuni nodi da asciogliere in casa Napoli. Il primo è relativo a quello dell’allenatore. Chi verrà dopo Spalletti? Un punto di domanda che quasi sta levando il sonno ai tifosi azzurri, ancora scottati dall’addio di colui che ha portato a Napoli il terzo scudetto.

Fino all’ultimo si è sperato in un colpo di scena clamoroso, ma le parole del presidente De Laurentiis e dello stesso tecnico ieri non lasciano più dubbi, confermando ciò che ormai si era capito.

La scelta della guida tecnica è fondamentale per gli azzurri, che dovranno difendere il titolo appena conquistato nella prossima stagione e soprattutto andare avanti in Champions League, secondo i desiderata del patron.

Napoli, arriva l’autocandidatura: si propone per la panchina azzurra

Sono tanti, al momento, i nomi accostati alla panchina del Napoli. Senz’ombra di dubbio ce n’è uno in pole; si tratta di Luis Enrique, tecnico dal profilo internazionale senza contratto dopo l’esperienza alla Spagna.

I contatti sono già avvenuti e l’allenatore sembrerebbe anche intrigato dal progetto azzurro, pronto a valutare questa possibile opzione e soprattutto il progetto azzurro. Se fumata nera dovesse essere, però, non manca l’alternativa; si chiama Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina che si gioca la finale di Conference League.

Nelle ultime ore, però, potrebbe verificarsi un vero e proprio ribaltone. Sta spuntando, infatti, una vera e propria autocandidatura. È quella di Rafa Benitez, al momento senza alcun vincolo contrattuale.

Il tecnico spagnolo avrebbe inviato un messaggio a De Laurentiis proponendosi per la panchina azzurra, sperando così di scavalcare tutta la concorrenza. Per Benitez si tratterebbe di un ritorno a Napoli; è stato infatti tecnico degli azzurri per due stagioni portando a casa Coppa Italia e Supercoppa ma anche e soprattutto dando il via al processo di internazionalizzazione del club, con acquisti top, da Reina ad Albiol fino a Callejon ed Higuain. Insomma, una vera e propria garanzia. E chissà che ADL non ci stia pensando sul serio.