Jolanda De Rienzo è esplosiva: il costume non la contiene

Un altro grande e sublime post che porta la firma di Jolanda De Rienzo. La bellissima giornalista napoletana sa sempre come far catturare l’attenzione dai propri fan e l’ultimo capolavoro pubblicato su Instagram lo dimostra [FOTO]

Anche in questa occasione i suoi follower non hanno potuto fare altro che alzarsi in piedi per applaudire la sua nuova meraviglia. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione ha veramente “esagerato”. Non è un mistero che il suo post stia ricevendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione come se non ci fosse un domani.

Quest’anno è stato un anno indimenticabile per lei e per il Napoli. Ovviamente dal punto di vista calcistico visto che la squadra di Spalletti (prossimo all’addio) ha trionfato dopo 33 anni dall’ultima volta vincendo il titolo di campione d’Italia. Una grande gioia per tutto il popolo azzurro, addetti ai lavori compresi, come nel caso di Jolanda De Rienzo. Quest’ultima ha seguito assai da vicino la cavalcata della squadra del mister toscano.

Jolanda De Rienzo, bellezza al mare: che posa

La meravigliosa giornalista non ha mai fatto mistero di essere una grandissima tifosa azzurra. Il suo grande successo, oltre alle trasmissioni in tv dove è considerata una delle regine nel suo ambito, lo ha anche su Instagram. I suoi post, infatti, hanno sempre un grande successo. Proprio come l’ultimo che ha pubblicato, ovvero la si vede su una barca mentre si gode una bella giornata di sole.

Occhi, ovviamente, puntati sul suo costume. Forme davvero incontenibili e che lasciano i suoi ammiratori decisamente senza parole. Gambe che sembrano quasi non finiscano mai per quanto siano “devastanti”. Una gioia per gli occhi per tutti i suoi più di 350mila seguaci che non si perdono neanche un singolo aggiornamento social suo. Alle spalle un cielo ed un mare sempre più azzurro (tra l’altro non un colore a caso).

Un costume che difficilmente riesce a contenere le sue importanti forme. Occhiale da sole in bella vista, sguardo rivolto verso altro ed una bellezza che toglie davvero il fiato. Anche l’Isola di Capri non può fare altro che inchinarsi a lei. Occhiali da sole in bella vista, posizione che fa impazzire tutto il pubblico che continua ad acclamarla costantemente. Di certo non solamente per la sua bravura, ma anche per il suo fascino incontenibile.