Scollatura esplosiva: Rossella Fiamingo lascia di stucco

Rossella Fiamingo è pronta a giocarsi le sue chance in vista delle Olimpiadi Parigi del 2024 e su Instagram fa girare la testa ai suoi fan

E’ tornata in auge dopo un periodo di appannamento, dovuto in gran parte a un iper allenamento che ne ha condizionato il rendimento in pedana. Ma ora Rossella Fiamingo, la bella schermitrice siciliana, è pronta a dare l’assalto all’appuntamento che per ogni atleta rappresenta l’obiettivo di una vita, le Olimpiadi di Parigi del 2024.

L’atleta catanese resta ad oggi l’unica ad aver vinto una medaglia individuale nella storia della spada: lo splendido argento conquistato a Rio de Janeiro nel 2016 è un vero e proprio unicum, un risultato mai raggiunto prima e che nessuno è ancora riuscito ad eguagliare.

La popolarità di Rossella Fiamingo in realtà non è legata solo e soltanto alle sue imprese sportive, peraltro di assoluto rilievo, ma ad alcune vicende della sua vita privata che hanno occupato copertine e prime pagine dei principali rotocalchi di gossip e di cronaca rosa. In primis la sua fraterna amicizia con la giornalista di DAZN, Diletta Leotta. Le due giovani donne sono nate nella stessa città, Catania, a un mese esatto di distanza: Rossella è di luglio del 1991, mentre la Leotta è di agosto.

Un’amicizia sincera che resiste alla distanza e ai tanti impegni di entrambe. E poi c’è l’amore, perchè da quasi due anni la bella spadista è fidanzata con il fuoriclasse del nuoto italiano, il grande Gregorio Paltrinieri. Si sono conosciuti a Tokyo durante i giochi del 2021 e da allora non si sono più lasciati.

Rossella Fiamingo è bollente: il suo outfit lascia tutti senza fiato

Ad accrescere la popolarità di Rossella Fiamingo è infine la sua costante presenza sui social. Il profilo Instagram della spadista catanese può contare su trecento mila followers che condividono i suoi scatti quasi quotidiani. Alcuni dei quali risultano decisamente intriganti: la Fiamingo è una ragazza molto attraente, dal fisico armonioso e dalle curve prorompenti.

Curve che in alcuni scatti risaltano, come ad esempio nell’ultimo che Rossella ha pubblicato su Instagram. Nel post in questione la bella spadista si trova a Roma, dove si è trasferita proprio per stare vicina al Paltrinieri, in pieno relax con indosso una chemisier aderente e leggermente scollata che mette in evidenza le forme pronunciate. Scontata la reazione entusiasta dei fan che hanno preso d’assalto il post inviandole complimenti di ogni tipo, a volte anche sopra le righe.