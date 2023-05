Genoa, subito un colpo promozione: arriva dall’Inter

Tra le squadre che hanno strappato il pass per il ritorno in Serie A c’è anche il Genoa, che si guarda già intorno in ottica mercato. Idea nerazzurra sulla fascia

Il campionato di Serie B è entrato nella propria fase più calda con la post season che decreterà il nome della terza squadra promossa in Serie A attraverso la lotteria dei playoff. Il cammino è quindi ancora tutto da percorrere per alcune compagini che sognano il grande salto, mentre ci sono due squadre come Frosinone e Genoa che sono già pronte alla massima divisione.

Focus in particolare sui liguri, di rientro in Serie A dopo appena un anno di assenza grazie ad un progetto strutturato e vincente, che ha permesso alla truppa allenata dall’ex attaccante Alberto Gilardino, di arrivare seconda a quota 73 punti. Tanti ne sono bastati al Genoa per riassaporare la gioia promozione, il tutto in attesa di rimettersi prontamente al lavoro per farsi trovare preparati.

Proprietà e dirigenza conoscono bene le insidie della Serie A, e non hanno alcuna intenzione di farsi cogliere di sorpresa. Ecco perchè il Genoa si guarda già intorno a caccia di potenziali rinforzi di rilievo per andare a migliorare l’organico di cui dispone lo stesso Gilardino. Servirà almeno un esterno destro e l’ultima idea porta direttamente in casa Inter, dove tra le fila di Inzaghi c’è chi ha giocato meno.

Calciomercato, Genoa in Serie A e pensa al futuro: idea Bellanova

Mirino puntato sull’Inter quindi per il Genoa, che potrebbe andare a caccia di chi ha giocato poco alla corte di Simone Inzaghi nonostante un’annata lunga e dispendiosa. Secondo quanto riportato dal ‘Secolo XIX’ il club neopromosso sarebbe interessato ai servizi di Raoul Bellanova, laterale classe 2000 quest’anno in prestito ai nerazzurri.

L’esterno di Rho ha messo insieme appena 20 presenze, molti dei quali spezzoni, per un complessivo di poco più di 620 minuti con nessun sussulto da segnalare. Un’annata quindi deludente per Bellanova, che all’Inter è in prestito oneroso pagato 3 milioni, con diritto di riscatto fissato sui 7.

Cifre che al momento i nerazzurri potrebbero però non corrispondere al Cagliari, proprietario del cartellino, visto lo scarso impiego e rendimento del ragazzo. Bellanova potrebbe quindi momentaneamente tornare in Sardegna, in attesa poi di una possibile ricollocazione.

Chiaro come molto dipenderà anche dal destino dello stesso Cagliari, impegnato nei playoff promozione di Serie B.