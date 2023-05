Wanda Nara da urlo: lato B incredibile

La bellissima showgirl argentina torna a far sognare i suoi milioni di follower: lo scatto pubblicato è clamoroso

Wanda Nara ha raggiunto nel corso degli anni una fama totale, in ogni parte del mondo, dove è riconosciuta, apprezzata e seguitissima. Wanda Nara rimane tra i personaggi più cliccati in questo momento: la modella argentina, moglie dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, è tornata a fare scalpore sui social.

La 36enne, nata a Buenos Aires, ha raggiunto il successo come modella per poi nel corso del tempo evolvere la sua figura toccando quasi ogni ruolo nel mondo dello spettacolo. Da cantante ad attrice, fino ad ospite di programmi importanti nello show business italiano come ‘Tiki Taka’ e il ‘Grande Fratello Vip’, ha tuttavia spesso e volentieri fatto parlare di sè anche per la sua vita privata. Un anno fa Icardi, attualmente al Galatasaray, ha tradito la sexy argentina con l’attrice e modella sudamericana China Suarez.

Un polverone che, sui social, ha visto i Wanda e Mauro prendersi e lasciarsi di continuo. Seppur con qualche difficoltà, i due sembrano ancora resistere anche se le voci di una separazione definitiva non smettono di filtrare ormai da diverso tempo. La Nara su Instagram conta oltre 16 milioni di fan e non si nasconde, pubblicando quotidianamente scatti a dir poco bollenti. Un fisico statuario ed una fotogenicità davvero invidiabile l’hanno resa tra le donne più desiderate del momento.

Wanda, il lato B fa girare la testa

I suoi ultimi scatti, da questo punto di vista, sembrano davvero lasciare poco spazio all’immaginazione. Ogni suo post è sempre sotto i riflettori, al centro dell’attenzione generale: e per quanto riguarda le ultime foto, c’è davvero poco da commentare e tutto da ammirare.

La modella argentina ha condiviso su Instagram ben tre foto che la ritraggono, in posa di spalle, in un ascensore. Stivali neri di pelle, aderentissimi. Se la schiena è coperta da una strettissima maglia nera, il lato B è tutto un programma. Il corpo di Wanda è da urlo, mentre si concede al fotografo in una posa straordinariamente sexy.

Il lato B è lì in bella mostra, a testimoniare colpo il corpo della moglie di Icardi sia una vera e propria favola, scatto dopo scatto. La didascalia che recita “Soon..” fa intendere come questo servizio fotografico, per la gioia dei milioni di ammiratori di Wanda, possa portare a nuovi scatti, o magari a novità dal punto di vista lavorativo per la sexy argentina.