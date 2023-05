Juve e Napoli tremano: 100 milioni per il bomber!

Juve e Napoli temono l’arrivo del calciomercato: i bomber delle due squadre saranno ricercati. In arrivo una maxi offerta.

Bianconeri ed azzurri si preparano: in estate sarà assalto ai loro top player. Un grande club sarebbero pronto ad investire €100 milioni.

Juventus e Napoli hanno vissuto due stagioni diametralmente opposte. I bianconeri, tra le varie difficoltà legate alle penalizzazioni, sono riusciti a raccogliere 69 punti sul campo, ma non potranno partecipare alla prossima Champions League. Gli azzurri, invece, sono stati protagonisti dell’annata perfetta vincendo il campionato con largo anticipo e senza concedere una rimonta alle avversarie. Ora, però, la Serie A è vicinissima alla chiusura e, di conseguenza, si aprirà il periodo del calciomercato: un top club estero sarebbe pronto a fare spesa in Italia investendo €100 milioni per un attaccante. Il mirino è proprio su Juve e Napoli.

Juve e Napoli, spauracchio mercato: offerta in arrivo dal top club

Il calciomercato è alle porte e, come spesso accade, i top club esteri sono pronti a mettere gli occhi sui gioielli della Serie A. Competere a livello economico con le superpotenze europee è diventato praticamente impossibile per le squadre italiane: ad oggi, il campionato nostrano è diventato di transizione e non più un punto d’arrivo. Ecco perché le big come Juve, Napoli, Inter o Milan temono di perdere i loro gioielli durante l’estate.

Secondo alcune indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, bianconeri ed azzurri dovrebbero essere particolarmente preoccupati da una squadra inglese: il Chelsea. I Blues sono reduci da una stagione pessima chiusa senza qualificazione ad una coppa europea, ma sono pronti ad investire sul mercato per regalare a Pochettino una rosa competitiva. La priorità sarebbe una punta di spessore: il mirino sarebbe su Vlahovic ed Osimhen.

Salvo clamorose sorprese, i londinesi non punteranno su Lukaku, che già ora starebbe spingendo per rimanere all’Inter. Ecco perché sarà fondamentale acquistare un bomber di grande prospettiva in grado di garantire un rendimento costante (oltre che almeno 20 gol). Il proprietario del Chelsea Todd Boehly è pronto ad investire una grande cifra: per Vlahovic od Osimhen sarebbero pronti €100 milioni, cifra difficilmente rifiutabile da Juve e Napoli.

In particolare, i bianconeri non riterrebbero incedibile il serbo, arrivato a Torino un anno e mezzo fa dalla Fiorentina per circa €80 milioni. L’ex viola ha vissuto un’annata complicata e l’esperienza in Premier League potrebbe attrarlo particolarmente. De Laurentiis, invece, ha affermato che non avrebbe difficoltà nel trattenere il nigeriano, anche se ha aggiunto che rimarrà solo chi desidera farlo. Nessuno scenario, dunque, è da escludere.