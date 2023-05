Napoli trema: Kim si veste di bianconero

Uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli potrebbe cambiare aria. Un potenziale trasferimento che agita i tifosi partenopei.

L’acquisto del sudcoerano, arrivato dal Fenerbahce per 20 milioni come da clausola rescissoria, è stato uno dei colpi più riusciti del direttore sportivo.

Cristiano Giuntoli l’ha pescato in Turchia, ma gli azzurri non erano stati i primi in Italia a capire le capacità del centrale. Già la Lazio, a novembre 2020, aveva individuato il difensore nelle file dei cinesi del Beijing Guoan. I biancocelesti arrivarono ad offrire circa 15 milioni, il club asiatico dopo un’inziale disponibilità a trattare, decisero di trattenere il giocatore. Incredibile a dirsi, i turchi appena sette mesi dopo cedettero Kim al Fenerbahce a soli tre milioni.

Kim Min-jae era arrivato a Napoli con l’arduo compito di sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea per oltre 30 milioni. Il sudcoreano non l’ha fatto rimpiangere. Per lui 2 gol e 1 assist in 35 gettoni in serie A; 9 presenze in Champions e 1 in Coppa Italia.

Un’altra big su Kim: il Newcastle prepara l’offerta

Kim Min-jae è diventato un calciatore attenzionato da molte big, soprattutto in Premier. La sua presenza sia mentale sia fisica in campo, è alto 1,90, lo rendono uno dei profili più interessanti, anche in virtù dell’età, avendo compiuto 26 anni il 16 novembre. Nonostante la struttura infatti, il numero 3 grazie alle sue letture riesce a muoversi in anticipo sugli avversari, colmando il lieve gap sulla velocità, essendo dotato comunque di una discreta rapidità.

In Premier il primo club a pensare a Kim è stato il Manchester United. I Red Devils si sono classificati terzi, 75 punti e qualificazione Champions. Ma c’è un’altra realtà che avrebbe deciso di preparare un’offerta importante per il titanico stopper. Secondo Ekrem Konur, il Newcastle potrebbe insidiare la squadra di Manchester nella corsa al sud coreano.

Sul suo profilo twitter, il giornalista turco inserisce nella corsa al giocatore sia il Liverpool sia il Tottenham, quest’ultime però senza Champions difficilmente potrebbero spuntarla sulle altre concorrenti. Sempre Konur, scrive che lo United punterebbe su Kim per sostituire Harry Maguire. Il nazionale inglese, nonostante un contratto fino al 2025, non rientra nei piani del tecnico Ten Hag, su di lui ci sarebbero Milan, Juve, Inter e Roma.

Il nome di Kim circola come possibile sacrificio per il Napoli, ovvero una nuova potenziale plusvalenza per Aurelio De Laurentiis. Il calciatore guadagna 2,5 milioni netti, contratto fino al 2025. Come da buona abitudine, se davvero il Napoli decidesse di cederlo, la richiesta non sarebbe inferiore ai 40 milioni.