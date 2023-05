Napoli, arriva l’annuncio su Osimhen: tifosi spiazzati

By

L’unico obiettivo che resta al Napoli in questo finale di stagione è quello di portare Osimhen ad essere il capocannoniere del campionato. Poi spazio al futuro

Il Napoli ha vinto il campionato con larghissimo anticipo, ed in questo rush finale di stagione ormai non ci sono più particolari obiettivi vista che è svanita la possibilità relativa al record di punti. Spazio quindi ai traguardi personali, con Victor Osimhen voglioso di vincere il titolo di capocannoniere della Serie A.

Il nigeriano è stato a dir poco determinante in questa straordinaria annata degli azzurri con i suoi gol che pesano moltissimo nel computo generale. Il vantaggio su Lautaro è rassicurante a meno di ribaltoni imprevisti sarà lui il re dei bomber di Serie A per quest’anno. In stagione complessivamente, considerando anche le coppe, ha messo a referto 30 gol, certificando il suo enorme valore.

Napoli ha quindi trovato la miglior versione di Osimhen, che però spaventa in vista del prossimo futuro. Le sue capacità sono sotto gli occhi di tutti e il mercato intorno a lui potrebbe quindi presto infiammarsi. In particolare dalla Premier League non mancherebbero potenziali estimatori, oltre anche alla forza economica.

Anche le parole di Spalletti dopo la gara contro il Bologna non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli che sperano di avere ancora in rosa il proprio idolo.

Calciomercato Napoli, nubi sul futuro di Osimhen: la strategia per rimandare l’addio

A ‘Dazn’ Spalletti di recente ha ammesso: Avrà un futuro importante in qualsiasi squadra possa giocare ed è un bravo ragazzo soprattutto. È colui che leva le beghe ai compagni di squadra”.

Parole che se da un lato esaltano il valore del calciatore, dall’altro pongono qualche inevitabile punto di domanda su quelle che saranno le prossime mosse. Il classe 1998 di Lagos è potenzialmente nel mirino di diversi top club, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di resistere e trattenerlo ancora all’ombra del Vesuvio.

Stando a quanto evidenziato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ ci sarebbe anche l’ipotesi di intervenire sul contratto in scadenza 2025 rinviando quindi il pensiero di una potenziale cessione di almeno un anno. Non è quindi da escludere la permanenza di Osimhen, col piano di De Laurentiis che proverebbe a blindarlo, portando ogni eventuale pensiero di addio avanti di una stagione, col Napoli che potrebbe eventualmente ancora godersi la super accoppiata con Kvaratskhelia.

Un bomber da 30 gol non è semplice da trovare in giro per l’Europa: Osimhen fa gola, ma Napoli se lo coccola.