Clamoroso dietrofront Juve: allenatore cancellato dalla lista

La Juve deve prendere una decisione per il futuro della sua panchina, con il posto di Allegri sempre più in bilico e una difficile successione.

Il futuro della Juventus è ancora incerto, a livello sportivo, quando manca ormai una sola partita alla fine della stagione dei bianconeri.

La recente risoluzione dei guai con la giustizia sportiva è arrivata martedì con il patteggiamento sulla manovra stipendi, che adesso consente al club di dedicarsi unicamente a questioni tecniche. Una su tutte, la scelta del nuovo management, dal direttore sportivo all’allenatore della prossima stagione, con il posto di Max Allegri ancora fortemente in dubbio.

Lui assicura che al 100% sarà ancora il tecnico della Juve nella prossima stagione, e sebbene in pochi ci credano le quotazioni del livornese stanno tornando a salire. Allegri è molto stimato e influente in società, e questo potrebbe mettere in secondo piano i risultati e il gioco deludente della stagione. Tuttavia la sua posizione è ancora tutt’altro che sicura, e da tempo girano nomi di suoi possibili sostituti. La gara di Serie A di domenica a Udine potrebbe dunque essere la sua ultima in bianconero.

Ma la successione ad Allegri non sarà un affare semplice per la Juventus. I sogni sarebbero Nagelsmann e Luis Enrique, ma a livello economico paiono soluzioni poco praticabili. Più facile arrivare a De Zerbi, ma non è detto che l’allenatore bresciano voglia lasciare il Brighton, dopo averlo portato in Europa. Negli ultimi giorni è emerso allora con forza il nome di uno juventino doc come Igor Tudor, che ha chiuso l’ultima stagione alla guida dell’Olympique Marsiglia.

Tudor alla Juve? L’ultima rivelazione spiazza i tifosi bianconeri

Varie fonti, in Italia, lo danno come il più probabile prossimo allenatore della Juventus, con i primi colloqui che potrebbero partire già questa settimana. Tudor ha infatti deciso che non resterà un altro anno alla guida del Marsiglia, per cui tra pochi giorni sarà libero di trovare una nuova squadra. Però proprio adesso dalla Francia è arrivata una brusca frenata sul suo passaggio alla Juve. Secondo il quotidiano francese ‘La Provence’, il club avrebbe deciso di guardare altrove per la sua panchina.

La testata transalpina sostiene che Tudor stesso non sarebbe interessato a prendere subito una nuova panchina, decidendo di concedersi un anno sabbatico per “ricaricare le batterie”. Per questo, la Juve avrebbe deciso di cancellarlo dalla lista dei possibili eredi di Allegri. Dopo che è sfumata l’ipotesi Spalletti (anche lui si prenderà un anno di stop), per la Juve passerebbe dunque in secondo piano pure l’opzione Tudor. Con Allegri che, a questo punto, potrebbe venire confermato per un altro anno.