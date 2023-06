Scambio per Osimhen, offerta folle al Napoli

By

Victor Osimhen vola verso il titolo di capocannoniere in Serie A mentre schizza in alto la sua quotazione. Scambio e retroscena dalla Premier

Il Napoli si è goduto a pieno la stagione stellare di Victor Osimhen, capace di raggiungere quota 30 gol tra tutte le competizioni in azzurro. Un bomber di primo pelo che è arrivato alla sua massima esplosione da quando milita in Serie A, attirando inevitabilmente su di se le mire di altri grandi club europei.

Il mercato intorno al bomber nigeriano non è effettivamente mai mancato anche la scorsa estate, quando il suo nome finì in orbita Premier League al netto poi di una permanenza a Napoli che ha fatto benissimo sia al calciatore che alla squadra di Luciano Spalletti, che proprio su di lui ha costruito i grandi successi di quest’anno a suon di gol.

Reti che ripropongono il profilo di Osimhen tra i big del prossimo mercato, al netto dell’ambizione e della voglia di De Laurentiis di ripetersi e puntare ancora una volta in alto. Intanto riemergono curiosi retroscena di calciomercato relativi ad un anno fa, quando il nigeriano fu accostato anche al Chelsea, club che ha acquistato anche Koulibaly e che avrebbe voluto volentieri portare a Londra anche il numero 9 azzurro.

Calciomercato Napoli, retroscena da Londra: doppio scambio per Osimhen

Alla fine l’affare Osimhen-Chelsea non è mai decollato, ma non mancano i calciatori che i ‘Blues’ avrebbero potuto mettere sul piatto per provare a convincere il Napoli.

Il retroscena sull’interessamento per il nigeriano arriva dal ‘Corriere dello Sport’ che sottolinea come l’esterno americano Christian Pulisic abbia anche conquistato l’attenzione dei partenopei, tanto da essere proposto insieme al portiere Kepa Arrizabalaga, all’epoca accostato agli azzurri per la necessità di risolvere il caso Meret.

Entrambi come contropartite tecniche eventuali in un affare Osimhen che a conti fatti non è mai realmente partito, e che quindi è rimasto null’altro che una semplice suggestione. Niente è mai decollato e il bomber ex Lille con la maglia numero 9 del Napoli ha poi fatto la storia recente del club a suon di gol, tanti e determinanti della cavalcata scudetto, ma anche nello straordinario percorso Champions messo insieme dalla truppa di Spalletti.

Al netto dei retroscena passato gli azzurri ora dovranno provare a resistere da eventuali e futuri assalti per il proprio centravanti, che per valore in relazione ad esperienza ed età ha pochi eguali nel panorama europeo.