La confessione svela tutto: ecco il nuovo allenatore del Napoli

Per la panchina del Napoli si fanno molti nomi, ma il presidente De Laurentiis ha già trovato il nuovo allenatore.

La conferma è arrivata dai diretti interessati dopo settimane di voci e indiscrezioni. Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore del Napoli, come ha rivelato lui stesso ai microfoni e come aveva già fatto sapere il presidente Aurelio De Laurentiis nella trasmissione ‘Che tempo che fa’. Il tecnico toscano ha deciso di prendersi un anno sabbatico, pertanto resterà senza panchina nella prossima stagione.

Spalletti è senza dubbio uno dei principali artefici dello straordinario scudetto conquistato dagli azzurri, il terzo nella storia del club partenopeo. Una cavalcata entusiasmante, che ha visto il Napoli prendere il comando della classifica fin dalle prime giornate e aumentare a dismisura il suo vantaggio, fino al trionfo finale.

Un risultato arrivato oltretutto attraverso un gioco scintillante, propositivo e offensivo, che ha incantato tutti in Italia e in Europa. Per tutti questi motivi il successore di Luciano Spalletti ha un compito tutt’altro che semplice. L’asticella si è alzata molto e il presidente De Laurentiis ha già fatto capire che il prossimo anno anche la Champions League deve diventare un obiettivo.

Il Napoli ha trovato il successore di Spalletti: arriva la conferma

L’impressione è che la società campana deciderà di proseguire sulla strada tracciata. L’ideale sarebbe avere sulla panchina del Napoli un allenatore che abbia idee di calcio simili a quelle di Spalletti. Per questo l’ipotesi Conte è stata subito scartata, mentre hanno trovato un certo riscontro le candidature di Roberto De Zerbi (che ha centrato la qualificazione all’Europa League con il suo Brighton) e Gian Piero Gasperini.

Negli ultimi giorni si era parlato molto anche di Luis Enrique, ma è stato lo stesso De Laurentiis a mettere subito fine a queste voci, spiegando che il tecnico spagnolo preferisce andare in Premier League. Tuttavia, proprio in queste ultime ore è diventato caldo un altro nome che potrebbe infiammare la tifoseria napoletana. Stando a quanto affermato da Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, Vincenzo Italiano è destinato a diventare il nuovo tecnico dei partenopei.

Secondo quanto affermato su Facebook da Massimo Sparnelli, ex membro dell’ufficio stampa del Napoli, il ds dei viola avrebbe confessato tutto ai suoi amici napoletani. La scelta di De Laurentiis sarebbe quindi ricaduta su Italiano, che in questi anni alla guida della Fiorentina ha mostrato un grande calcio ed è oltretutto riuscito a raggiungere due finali con i viola (Coppa Italia e Conference League).