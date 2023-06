Sorpasso a Milan e Napoli: la Juve prende il sostituto di Di Maria

Idee chiare per sostituire Di Maria: la Juventus ha già deciso, superata la concorrenza di Milan e Napoli

Per la Juventus è stato un anno davvero complicato. Ai pessimi risultati raggiunti (in tutte le competizioni), si sono aggiunti i guai giudiziari: dal caso plusvalenze alla manovra stipendi, archiviati con un -10 di penalizzazione in classifica e una banale multa di poco più di 700mila euro (in seguito al patteggiamento).

Adesso c’è attesa per la decisione della UEFA che potrebbe decidere di escluderla dalle coppe europee. In questo momento i bianconeri sono in Conference con 59 punti: nell’ultimo turno di Serie A potrà ancora sperare di entrare in Europa League ma dovrà vincere e sperare in un passo falso di Roma e Atalanta. Intanto la società pensa alla ricostruzione: a meno di colpi di scena, a guidare il nuovo percorso tecnico sarà Cristiano Giuntoli, scelto come direttore sportivo. Una delle prime grane da risolvere, oltre all’allenatore (con Allegri che sembra al momento più fuori che dentro), è sostituire i partenti. Fra questi c’è Angel Di Maria, pronto a lasciare i bianconeri a parametro zero dopo un solo anno.

Dal Chelsea alla Juve: un nuovo esterno

El Fideo ha avuto una stagione molto complicata, chiusa domenica in Juve–Milan con i fischi di tutto lo Stadium al momento della sostituzione. Non è riuscito ad integrarsi, né con la squadra (a livello tecnico-tattico) né con il pubblico, con quel solo anno di contratto firmato l’estate scorsa che proprio non è andato giù ai tifosi.

Di Maria ovviamente non resterà e per Giuntoli sarà importante trovare un sostituto. Difficile arrivare ad un calciatore di quel livello (anche perché la Juve dovrà fare attenzione ai conti stavolta) ma c’è un’occasione di mercato che stuzzica particolarmente i bianconeri. Come riportato da ESPN, al posto di Di Maria in quella zona del campo potrebbe esserci Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea con un solo altro anno di contratto.

Per evitare di perderlo a zero fra un anno, scrivono negli USA, i Blues sono disposti a venderlo per una cifra di poco superiore ai 20 milioni. La Juve sarebbe addirittura in vantaggio rispetto a Milan, Napoli, Newcastle e Manchester United, gli altri club ad aver chiesto informazioni. C’è però un problema: l’ingaggio. Pulisic in Inghilterra guadagna 10 milioni. L’uscita di Di Maria libera una cifra importante ma la Juve, sotto l’occhio del ciclone per quanto accaduto con la manovra stipendi, deve fare molta attenzione.