Napoli, arriva l’allenatore: si chiude col doppio scambio

Proseguono senza sosta le operazioni in casa Napoli per trovare l’erede di Luciano Spalletti, che ha già annunciato il suo addio alla panchina azzurra. Dopo una lunga trattativa, è arrivata l’intesa per il nuovo tecnico grazie a due calciatori che faranno il percorso inverso. Uno scambio in grande stile.

In casa Napoli urgono i preparativi per i festeggiamenti di domenica. Allo stadio Diego Armando Maradona, infatti, gli azzurri ospiteranno la Sampdoria nella gara che li congederà dal proprio pubblico. Nonostante questo e lo storico traguardo raggiunto quest’anno con la conquista del terzo Scudetto della sua storia, c’è frenesia nella piazza. L’addio di Spalletti ha stravolto i piani ed ora è tempo della caccia a quello che può essere il suo sostituto. In tal senso arriva la svolta: accordo per il nuovo allenatore, con il club che lascia che si prepara ad accogliere due pedine. Si chiude, dunque, con uno scambio.

Napoli, accordo per l’allenatore

Da tempo i nomi che vengono accostati con maggiore insistenza agli azzurri sono due. Da una parte Thiago Motta e dall’altra Italiano. L’attuale tecnico della Fiorentina sembra essere la priorità assoluta, con la società, però, che vuole aspettare la finale di Conference League prima di muoversi in maniera ufficiale. Anche come forma di rispetto.

Aurelio De Laurentiis, infatti, per rispetto ed affetto nei confronti di Commisso, non arriverebbe mai a trattare con l’ex Spezia senza l’autorizzazione del patron della Fiorentina. A riportare la notizia è RAI Sport, che aggiunge come l’accordo tra gentiluomini che potrebbe essere chiuso coinvolge anche due calciatori della rosa partenopeo. Si tratta di Diego Demme, che da tanto tempo piace alla Fiorentina per rinforzare la linea mediana, e di Alessandro Zanoli, talento di belle speranze che tanto bene sta facendo alla Sampdoria, nonostante le tante difficoltà della società blucerchiata.

Italiano in azzurro

Per il tecnico, ovviamente, sarebbe un importante salto in avanti, ma molto dipenderà anche dalla volontà e dai progetti del Napoli. In questo momento, infatti, c’è molta incertezza in relazione alla rosa che sarà costruito, visto che è ancora tutto da scrivere il futuro di due pilastri come Kim ed Osimhen. I prossimi giorni saranno decisivi per la panchina, in attesa della finale di Conference League della Fiorentina.