Salta Luis Enrique, nuovo mister top per il Napoli: “6 milioni”

E’ saltata la trattativa tra Luis Enrique e il Napoli e De Laurentiis ha deciso di virare su un nuovo allenatore per il post-Spalletti

Il Napoli domenica 4 giugno alzerà per la terza volta nella sua storia lo Scudetto. Un successo strameritato per quanto dimostrato in campo dalla squadra di Luciano Spalletti. Nessuna squadra ha seriamente impensierito i partenopei, autori di una stagione fantastica. Oltre al primo posto in Serie A, infatti, Spalletti ha raggiunto anche i quarti di finale di Champions League, miglior risultato della storia del Napoli.

Tuttavia, tutte le belle storie hanno una fine e dopo l’ultima giornata, il tecnico di Certaldo dirà addio al club partenopeo, con Aurelio De Laurentiis che si è già attivato per trovare il suo sostituto.

L’allenatore che più De Laurentiis ha cercato è stato Luis Enrique. Attualmente senza squadra, viene dall’esperienza con la Spagna dove -dopo un buon Europeo- ha subito diverse critiche per l’uscita dal Mondiale di Qatar 2022 per mano del Marocco ai calci di rigore.

Lo spagnolo, tuttavia, non gradisce il ritorno in Serie A, forse per un progetto poco convincente presentato dal presidente del Napoli. De Laurentiis ha, infatti, confermato che Luis Enrique è più attratto dalla Premier League, con il Tottenham in pole position dopo una stagione disastrosa, che vedrà gli Spurs non partecipare alle Coppe europee.

Napoli, offerta di De Laurentiis a Conceicao

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli: “De Laurentiis ha virato su Sergio Conceicao e ha offerto 6 milioni di euro a stagione lordi, delle ultime ore è la pista più calda”. L’attuale allenatore del Porto è stato già cercato da De Laurentiis due anni fa per il dopo Gattuso, ma poi alla fine arrivò Spalletti.

E le cose sono andate molto bene. Adesso, i destini di Conceicao e del Napoli potrebbero incontrarsi definitivamente, con De Laurentiis desideroso di dare continuità di gioco e di un profilo internazionale, per fare bene in Serie A e in Champions.

Molto dipenderà dal mercato, perché diversi club di Premier League vogliono acquistare Victor Osimhen e Min-Jae Kim: con i soldi incassati, oltre 150 milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente intervenire sul mercato e costruire una super squadra.

Una mentalità che all’ombra del Vesuvio, negli ultimi anni, ha portato diversi trofeo tra cui lo Scudetto di quest’anno. La trattativa tra il Napoli e Conceicao va avanti, con i nomi di Italiano e Thiago Motta sempre sullo sfondo.