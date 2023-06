Wanda Nara, il figlio non si contiene: il commento spiazza tutti

Come se non bastasse il tormentato rapporto con Mauro Icardi, la bella showgirl argentina fa i conti anche coi ‘mal di pancia’ del figlio

Non ci si fai mancare nulla, come dice il vecchio adagio. Un conto è essere abituati a delle voci talvolta incontrollate – altre volte invece alimentate dagli stessi attori in gioco – su problemi di natura sentimentale col marito.

Altro è restare di sasso durante una diretta Instagram con tuo figlio. Questo è ciò che è capitato a Wanda Nara, uno dei personaggi più in vista delle cronache gossip. Ma facciamo un passo indietro, doveroso per avere un quadro più preciso della situazione.

Dopo essere stati immortalati dai paparazzi, all’incirca verso la fine di marzo, a passeggio in un noto centro commerciale di Buenos Aires, la bella showgirl argentina e Maxi Lopez, il primo marito, avevano sostanzialmente urlato al mondo di aver fatto finalmente pace. In compagnia dei tre figli avuti dalla coppia, i due hanno trascorso un pomeriggio di shopping con tanto di merenda tutti assieme. Per decidere le sorti e il futuro della prole. L’ex calciatore, tra gli altri, di Milan e Sampdoria si era mostrato finalmente sollevato dall’aver ristabilito dei rapporti sereni con l’ex amata, dichiarando addirittura che ‘tutto ciò sarebbe dovuto avvenire prima. Ma dagli errori si impara’.

I due avevano replicato poi la loro ‘strana’ frequentazione pranzando assieme, circa un mese dopo, sempre nella capitale argentino. Tutto dimenticato tra i due dunque? Forse sì, ma evidentement per qualcun altro no.

Valentino Lopez al veleno: Wanda non crede alle sue orecchie

Già salito alla ribalta delle cronache per essere entrato a far parte delle Giovanili del River Plate, seguendo così più o meno volontariamente le orme del padre, Valentino Lopez ha stupito tutti anche per la sua incredibile somiglianza con l’ex attaccante visto in Italia. Durante la succitata diretta sui social, occasione per scambiare due chiacchiere con la madre, Wanda ad un certo punto gli ha chiesto come avsse comunicato alla sua ragazza di volerla lasciare. La risposta del primogenito dell’ex coppia ha lasciato la presentatrice sudamericana di stucco.

“Come hai detto a mio padre che lo stavi lasciando? È la stessa cosa“, ha detto Valentino, tirando evidentemente fuori dall’armadio uno scheletro che era ormai sepolto da 10 anni.

Tutti ricordano infatti l’atto scatenante per colpa del quale Wanda e Maxi Lopez posero fine alla loro unione: il tradimento di lei con Mauro Icardi, di cui Wanda si era perdutamente innamorata al punto tale da divorziare col biondo giocatore. Per risposarsi poi con quello che all’epoca era un suo compagno di squadra. E che poi sarebbe diventato capitano dell’Inter nonchè padre di altri due figli avuti dall’argentina.