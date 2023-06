Paola Saulino come la Ferilli: spogliarello per il Napoli, tutto deciso

E’ giunto il momento che tanti tifosi del Napoli aspettavano: uno spogliarello di una super tifosa in occasione dello Scudetto

Nel 2001, in occasione dello Scudetto vinto dalla Roma, Sabrina Ferilli al Circo Massimo promise uno spogliarello ai tifosi. Restò in costume, tra l’altro di colore giallorosso, con i fans che restarono un pochino delusi.

Questo perché la famosa attrice preferì non mostrarsi completamente nuda e l’anno scorso ha dichiarato in un’intervista a Rai 1: “In qualche modo si doveva mantenere la promessa, non potevamo farci arrestare”. Parole chiare, che comunque non cancellano le bellissime immagini di quella meravigliosa festa.

Una festa che il Napoli sta preparando domenica 4 giugno, l’ennesima dell’ultimo mese. Stavolta sarà quella definitiva, con la Coppa alzata nel cielo del Diego Armando Maradona, che sarà -manco a dirlo- soldout. Una splendida cornice di pubblico ad accompagnare i ragazzi di Luciano Spalletti, autori di una straordinaria stagione. Il terzo Scudetto ha fatto esplodere di gioia non solo i tifosi normali, ma anche quelli vip.

Francesco Paolantoni, noto attore, ha sfilato per il Lungomare di Mergellina completamente nudo, con una sola pentola di pasta e patate utilizzata per coprirsi. Un video che ha fatto il giro del web e ha scatenato le risate tra la tifoseria partenopea.

E dopo la Ferilli e Paolantoni, toccherà a un’altra tifosa del Napoli spogliarsi: si tratta di Paola Saulino.

Paola Saulino si spoglia per il Napoli: la decisione

La showgirl e creatrice di contenuti, Paola Saulino, lo aveva promesso nei mesi scorsi: spogliarello e corpo completamente all’aria in caso di Scudetto del Napoli. Dovrebbe succedere domenica 4 giugno alle ore 14:30, non è ancora noto il luogo in cui la Saulino dovrebbe sfilare, ma ha fatto già sapere che manterrà la parola data.

Tanti tifosi del Napoli attendono ulteriori novità a riguardo, con la ragazza che è molto seguita sui social per la sua spontaneità oltre che per il bellissimo fisico e la sua sfacciataggine. Paola Saulino su Instagram conta circa 138 mila followers. La showgirl più volte si è professata accanita tifosa del Napoli e a volte commenta anche le partite nelle sue Instagram Stories.

Inoltre, sono diverse le rubriche proposte: la più famosa è ‘Mettilo Dentro’, chiaro riferimento alla formazione del fantacalcio, dove la Saulino spiega quali sono i giocatori che secondo il suo parere potrebbero segnare e regalare una gioia ai fantallenatori. Nel frattempo, resta da capire se effettivamente manterrà la parola. In tanti sul web se lo chiedono, non resta che attendere.