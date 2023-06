Masolin e Sangiorgio piccanti: le regine di Monaco in terrazza

Federica Masolin e Mara Sangiorgio allietano con la loro presenza gli appassionati di Formula 1: le giornaliste super seducenti a Montecarlo

La stagione calcistica sta per concludersi, ma per gli appassionati di sport in generale non ci sarà tempo per annoiarsi nel corso dell’estate con tanti avvenimenti tutti da seguire. Come i grandi tornei tennistici del Roland Garros o di Wimbledon, o come i Gran Premi del Mondiale di Formula 1.

A livello motoristico, non è una grande annata per i tifosi della Ferrari, ma i tifosi possono consolarsi almeno in parte con due protagoniste immancabili dei weekend di gare, vale a dire Federica Masolin e Mara Sangiorgio.

38 anni l’una, 42 anni l’altra, sono i due volti principali al femminile della redazione motoristica di Sky Sport. Federica è la conduttrice della trasmissione che ci accompagna all’interno del programma del fine settimana, mentre Mara è il volto sul campo, la pit reporter, colei che comunica le informazioni dalla corsia box non soltanto in gara ma anche durante le prove libere e le qualifiche, svelando i retroscena più interessanti per quanto concerne le varie scuderie.

Un lavoro non facile, ma nel quale entrambe sono bravissime e molto applaudite dal pubblico. Alla loro bravura, Federica e Mara uniscono un fascino che decisamente non passa inosservato e che risalta, ogni qualvolta ci sia protagonista il rombo dei motori, sui social.

Federica Masolin e Mara Sangiorgio principesse di Monaco, ricordo super dalla riviera

Non potevano mancare, naturalmente, in occasione del Gran Premio di Montecarlo dello scorso weekend. Ancora una volta amaro per i tifosi della Ferrari, con Leclerc finito sesto e Sainz ottavo, entrambi a distanza siderale dal vincitore Verstappen. Ma a vincere, nel cuore dei tifosi, sono state proprio Federica e Mara.

Il post sul suo profilo Instagram di Mara ha racchiuso tutte le immagini principali del fine settimana. Tra queste, una che ritraeva entrambe, al tramonto, su una splendida terrazza sul mare. Bellezza in risalto, fascino ed eleganza da vendere e complimenti a ripetizione per entrambe da parte dei tanti ammiratori (Federica ne ha di più, con quasi 700 mila followers su Instagram, Mara si ‘difende’ ugualmente con oltre 165 mila followers). Ma non c’è tempo per fermarsi, si riparte subito a tutta. Il prossimo appuntamento è per il fine settimana già in arrivo, per il Gp di Spagna sul circuito del Montmelò, a Barcellona.