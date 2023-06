Attacco pesantissimo in diretta: “La Juve ha rubato”

Il presidente del club non ci sta e attacca Gravina e la Juventus. E adesso rischia la querela, ecco cosa è successo

C’era grande attesa per la sentenza sulla manovra stipendi in casa Juventus, un altro caso spinoso dopo quello delle plusvalenze. Si è concluso invece in maniera inaspettata: patteggiamento e niente processo. I bianconeri se la cavano con una semplice multa di poco superiore ai 700mila euro. La reazione del mondo del calcio a questa notizia, come si poteva ampiamente prevedere, non è stata indifferente.

I tifosi si sono sfogati e scatenati sui social definendosi indignati per quanto accaduto. Ma ciò che ha scosso ulteriormente le acque sono state le dichiarazioni di Gravina, presidente della FIGC, che ritiene questo “il miglior risultato possibile per tutto il calcio italiano“. Non è la prima volta che Gravina si espone in maniera così nei confronti del caso Juve. Solo poche settimane fa, in seguito alla vicenda plusvalenze, aveva detto che “l’obiettivo è salvaguardare il brand Juve“. Insomma, un’altra uscita infelice che fa arrabbiare ulteriormente i tifosi e anche qualche addetto ai lavori. Fra questi ce n’è uno che si è spinto molto oltre, con dichiarazioni shock in diretta.

Bandecchi, shock in diretta: “Gravina cambi spacciatore”

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e personaggio già noto per la sua “passionalità”, ai microfoni di TV Play si è espresso in maniera durissima nei confronti di questa vicenda e, in particolare, contro Gravina. “Deve cambiare spacciatore, ha detto una cosa gravissima per un uomo con la carica come la sua“, è iniziato così il suo intervento che è poi proseguito con toni accesissimi.

Bandecchi lamenta la diversità di trattamento fra i grandi club e quelli più piccoli, ricordando quanto è accaduto al Chievo Verona, fallito definitivamente “perché aveva una situazione simile“. Poi la frase che ha fatto imbestialire i tifosi juventini: “Ci sono quelli che rubano e che non rubano, se hai rubato devi accettare la tua condanna, vale per tutti, non può non valere per Juventus o Milan o Inter, altrimenti si facessero il campionato loro“. Insomma, parole durissime da parte del presidente della Ternana che hanno fatto velocemente il giro del web e non solo. Inoltre le sue dichiarazioni sono arrivate anche a Gravina e adesso c’è il rischio di ripercussioni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la FIGC avrebbe aperto un’inchiesta su quanto detto dal presidente della Ternana contro il presidente federale. Che, a quanto pare, starebbe valutando l’idea di querelarlo.