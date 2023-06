Patteggiamento e super colpo: tifosi Juve in estasi

Tifosi della Juventus in estasi dopo il patteggiamento del loro club, che adesso potrebbe piazzare un super colpo sul mercato

La Juventus ha patteggiato per il processo ‘manovra stipendi’ e ha avuto un’ammenda da circa 718 mila euro. Niente penalizzazioni, dunque, con i bianconeri che sul campo si qualificheranno per le Coppe europee. Poi spetterà alla UEFA prendere eventuali decisioni a riguardo, con il presidente Ceferin che pensa molto alla Superlega e al fatto che il club non sia mai uscito dal progetto.

La Juve, intanto, prepara il prossimo calciomercato estivo, dove probabilmente la rosa verrà rivoluzionata per avviare un nuovo ciclo. Non è ancora chiaro se resterà Allegri, che ha un contratto da 9 milioni di euro a stagione compresi i bonus.

Sono tanti i giocatori nel mirino della Juventus, soprattutto nella fase offensiva. Infatti, si è parlato tanto di una cessione di Dusan Vlahovic, ma anche di Federico Chiesa. Serve qualcosa di diverso ai bianconeri per ripartire al meglio la prossima stagione e un grande obiettivo nelle ultime ore è diventato Christian Pulisic.

L’attaccante statunitense è in uscita dal Chelsea ed è seguito da diversi club di Serie A. E verrà venduto dai Blues a un prezzo di saldo che permette ai club italiani di farci più di un pensierino.

La Juventus vuole Pulisic: tantissima concorrenza

Secondo quanto riferito dall’edizione nordamericana di ESPN, la Juventus è concretamente interessata a Christian Pulisic. L’attaccante ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 ed è finito ai margini del progetto del Chelsea.

Infatti, in questa stagione ha collezionato soltanto 30 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1.012′, con un gol segnato e due assist. Soltanto otto partite da titolare nella disastrosa Premier League giocata dai Blues. Il prezzo fissato è di 20 milioni di euro, molto meno dei 64 milioni sborsati dal Chelsea qualche anno fa per prelevarlo dal Borussia Dortmund.

La Juventus vuole acquistarlo a titolo definitivo e al momento è in vantaggio su Milan e Napoli. Pulisic può giocare da esterno offensivo su entrambe le fasce, ma può agire anche da trequartista. Una duttilità che farebbe comodo a ogni allenatore, soprattutto se abbinata a una grandissima tecnica.

Sulla destra, il Milan e il Napoli vogliono intervenire sul mercato e hanno individuato in Pulisic il profilo giusto, soprattutto perché il costo non è eccessivo. La Juve potrebbe perdere terreno in virtù della mancata qualificazione alla Champions League, ma ad oggi è sempre in pole position rispetto alle altre.