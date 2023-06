Giuntoli vuole portarlo alla Juve: ‘scontro’ con Allegri

La Juventus ha appena chiuso il fronte giustizia sportiva italiana che subito se ne apre un altro. Chi sarà il prossimo allenatore?

Nonostante un contratto fino al 2025, Massimiliano Allegri non sembra riscuotere i consensi che servirebbero per ripartire dopo una stagione che vedrà certamente i bianconeri fuori dall’Europa che conta. Il tecnico toscano avrebbe perso gran parte dell’appeal che aveva con i tifosi, fermo restando che una considerevole porzione della critica, a volte anche in modo prevenuto, non appare più apprezzare le scelte dell’inquilino della Continassa.

Il presidente Gianluca Ferrero e l’amministratore delegato della Vecchia Signora hanno scelto il punto fermo da cui ripartire. Nel ruolo di direttore sportivo il nome è quello di Cristiano Giuntoli. Proprio l’eventuale approdo del dirigente fiorentino potrebbe aprire un’ulteriore crepa.

L’ex ds del Napoli spinge per De Zerbi: i dettagli

La Juventus che verrà, senza i soldi della Champions, deve decidere quale strategia adottare per costruire una squadra che torni competitiva il prima possibile. Fermo restando che la Vecchia Signora l’anno prossimo potrebbe disputare solo il campionato italiano, l’accetta della Uefa resta un’ombra pesante e consistente, per partire senza handicap serve chiarezza sull’area tecnica. Se davvero Giuntoli divenisse l’uomo mercato bianconero, sempreché Aurelio De Laurentiis lo liberi dopo il 4 giugno, la prima mossa del neo-arrivato potrebbe riguardare proprio la panchina.

L’ex direttore sportivo del miracolo Carpi, avrebbe in mente un nome ben chiaro da insediare a Torino. Di lui Guardiola ha appena detto: “Faccio i complimenti al Brighton per l’incredibile traguardo che hanno appena raggiunto. E fate attenzione a quello che sto per dire, perché sono abbastanza sicuro di aver ragione: Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni”.

L’ex allenatore di Foggia, Benevento e Sassuolo è approdato al Brighton a settembre, contratto fino al 2026 da 2,3 milioni di euro. Anche le cifre in questo caso contano, considerando che Allegri, fino al 2025, metterebbe in tasca circa 7 milioni netti a stagione, quasi il triplo. L’allenatore bresciano in Premier è salito in corsa, 32 le panchine con questo score: 14 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Una media punti di 1,53 che ha consentito al suo club di finire sesto a 62, centrando la qualificazione all’Europa League.

Proprio per il gioco propositivo e la capacità di lanciare giovani, De Zerbi potrebbe rappresentare una svolta in casa Juventus, fermo restando che ai tifosi bianconeri piace vincere subito e con l’ex Sassuolo bisognerebbe intraprendere un percorso più lungo per un progetto a lungo termine.

Quella di De Zerbi resta un’idea forte alla Continassa, resterebbe da convincere Allegri che non vuole rinunciare a nulla di quanto stabilito nel contratto. “Io non abbandono la squadra”, ha detto Allegri la scorsa settimana. Oltre all’affetto, ci sono 14 milioni di motivi per restare a Torino.