Napoli, De Laurentiis ha trovato il regista: che colpo

Il Napoli ha conquistato lo Scudetto ma il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a mettere un colpo da novanta per la sua piazza

I partenopei hanno dominato il campionato di Serie A, un po’ a sorpresa, non lasciando spazio alle avversarie per provare a lottare per il titolo.

Il Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti ha messo insieme una stagione incredibile, culminata con la vittoria dello Scudetto. La squadra partenopea, ovviamente, non partiva tra le favorite ai nastri di inizio stagione, con Inter e Juventus che sembravano essere le più quotate, rose alla mano. Il tecnico nativo di Certaldo, invece, è stato in grado di creare un’unione di intenti e un grande ambiente, inseguendo un obiettivo che nel capoluogo campano cercavano da più di trent’anni.

Da qualche giorno è arrivata, poi, la decisione di Luciano Spalletti, su accordo con Aurelio Di Laurentiis, di lasciare la panchina campana, prendendosi un anno sabbatico. Nelle ultime ore è stato riportato un retroscena, con l’ex Roma e Inter, che se volesse tornare in panchina nella prossima stagione avrebbe una clausola da 3 milioni di euro da pagare al Napoli.

Napoli, ecco il regista per la festa Scudetto

Aurelio De Laurentiis ha messo a segno un colpo da novanta, portando a casa uno dei registi migliori nel panorama del cinema e della televisione del nostro paese. Stefano Vicario, infatti, regista di Avanti un Altro, I Cesaroni e del Festival di Sanremo per la festa Scudetto del Napoli. Lo show andrà in diretta ma, probabilmente, sarà anche registrato e verrà creata una collana di DVD per tutti i tifosi partenopei.

Ora inizia una nuova missione per Aurelio De Laurentiis e la sua dirigenza, una volta salutato Cristiano Giuntoli e accolto il suo sostituto, trovare il nuovo allenatore. A fare da “regista” nelle trattative del Napoli, come direttore sportivo, dovrebbe essere il giovane Pietro Accardi, che al comando dell’Empoli ha dimostrato grandi capacità.

Per quanto riguarda l’allenatore i nomi che sono stati fatti sono, principalmente, tre e rispondono a Luis Enrique, Vincenzo Italiano e, sullo sfondo, Antonio Conte. Il primo sembra essere in leggero vantaggio, anche per quanto riportato dalla stampa spagnola, mentre il tecnico della Fiorentina deciderà il suo futuro, ovviamente, dopo la finale di Conference League. Per il leccese, ex Inter, invece si tratta di una suggestione, dato che aveva detto di voler tornare in Italia ad allenare.