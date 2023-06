Napoli: sorpresa Osimhen, annuncio sul futuro

Victor Osimhen ritorna a parlare del suo futuro. Un annuncio di calciomercato che è stato ascoltato da tutti i tifosi del Napoli.

Tra i protagonisti dello Scudetto di questo Napoli c’è sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano con i suoi gol ha trascinato la squadra alla vittoria ed ora in molti si chiedono quale sarà il suo futuro.

Futuro che è stato al centro di un discorso dello stesso Osimhen durante una cena. Le sue parole sembrano chiarire meglio il destino in vista del calciomercato e sono state ascoltate con molta attenzione dai tifosi del Napoli visto che il video ha spopolato sui social. Ecco cosa ha detto l’attaccante nigeriano.

Calciomercato Napoli: annuncio Osimhen, ecco cosa ha detto

Victor Osimhen e il Napoli: un rapporto che continuerà? Difficile in questo momento avere una certezza considerando che in casa partenopea sono altre le priorità iniziando sia a festeggiare insieme ai tifosi lo Scudetto, ma anche decidere chi far sedere in panchina oltre che naturalmente capire il nuovo ds. Solamente dopo si inizierà a valutare con attenzione il futuro dei calciatori e tra questi c’è sicuramente l’attaccante nigeriano, che con i suoi gol e le sue prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club.

Futuro di Osimhen che è stato affrontato dallo stesso attaccante durante una cena. Il calciatore ha sottolineato di “essere una delle persone più orgogliose in questo momento. Il Napoli ha vinto lo Scudetto e io lo dicevo dall’inizio. Dal giorno in cui abbiamo vinto lo Scudetto, oggi mi sveglio ogni mattina soddisfatto, è la cosa più bella. Perché i festeggiamenti sono diversi rispetto ad altre città. Quando sei abituato a vincere, una vittoria vale l’altra, quando qualcosa lo cerchi per tanto tempo e alla fine lo raggiungi, sai cosa significa. Questa stagione tutti non davano il Napoli come favorito, quando vieni dal nulla e conquisti qualcosa di prestigioso, lo assapori fino alla fine, vuoi fare festa ogni giorno. Vicino casa mia ci sono fuochi d’artificio ogni giorno”.

Parole che confermano l’amore di Osimhen per questa città e soprattutto la sua volontà di continuare almeno per un’altra stagione ad aiutare la squadra ad ottenere successi magari anche in Champions League per poi provare a proseguire la sua carriera in Champions League.

Mercato Napoli: Osimhen conferma l’amore per i partenopei

Le voci di calciomercato su Osimhen molto probabilmente continueranno nelle prossime settimane, ma il calciatore sembra essere innamorato di Napoli e i partenopei. Vedremo se questo amore lo porterà a restare almeno un altro anno oppure a lasciare perché meglio di così non può andare.

La decisione sarà presa solamente nelle prossime settimane e molto dipenderà anche dalle offerte di calciomercato che il Napoli riceverà per Osimhen.