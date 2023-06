La Juve ha un nuovo ds: presto l’annuncio definitivo

By

La Juve e il nuovo direttore sportivo. La nuova stagione vedrà una Società Juventus completamente trasformata. Dai quadri dirigenziali a quelli tecnici, innumerevoli saranno le novità.

Una settimana, salvo gli immancabili imprevisti. Tanto ci vorrà per l’annuncio del nuovo direttore sportivo bianconero. Le dimissioni in blocco dell’intero CDA, avvenuto nel gennaio scorso, hanno permesso a John Elkann di ristrutturare la nuova dirigenza della Juventus.

Volti, e nomi, sconosciuti ai più, ma che rappresentano per la proprietà la massima garanzia di competenza, correttezza e trasparenza. Un nuovo Presidente, Gianluca Ferrero, un nuovo Direttore Generale, Maurizio Scanavino ed un nuovo Responsabile dell’Area Sportiva, Francesco Calvo. Con quella clamorosa, e per certi versi obbligata, uscita di scena, si è di fatto chiusa per sempre la Juventus di Andrea Agnelli, quella trionfante dei nove scudetti consecutivi e quella delle ultime, ardite, spericolate gestioni economico-finanziarie.

John Elkann ha resettato tutto ed ora il grande cambiamento riguarderà la squadra. Ma per avviare il progetto di profondo rinnovamento che attende la Juventus anche per quanto attiene l’ambito tecnico, indispensabile sarà conoscere il nome del nuovo direttore sportivo. Francesco Calvo, da oltre un mese ormai, la sua rotta l’ha già scelta e punta in direzione del Golfo di Napoli.

Se Luciano Spalletti è stato colui che ha plasmato la materia che ha dato vita allo splendido Napoli che ha dominato il campionato di Serie A, Cristiano Giuntoli, ed il suo staff, è stato colui che ha fornito al tecnico di Certaldo la materia da plasmare.

Una lenta costruzione, tassello dopo tassello, ha portato alla composizione del mosaico-Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha vinto lo scudetto con un bilancio in ordine ed un monte-ingaggi che è meno della metà di quello della Juventus, 71,3 milioni contro i 160 milioni della società bianconera. La Juventus dovrà, obbligatoriamente, seguire un nuovo corso che miri ad una drastica riduzione dei costi. Si attende, pertanto, l’ufficialità del nuovo direttore sportivo della Juventus per dare il via al nuovo progetto.

Considerato però che Cristiano Giuntoli ha ancora un anno di contratto con il Napoli e che il suo presidente si chiama Aurelio De Laurentiis, occorrerà davvero attendere le comunicazioni ufficiali poiché, fino a quel momento, può accadere di tutto. La Juventus e Cristiano Giuntoli la loro scelta l’hanno fatta da tempo e sono già d’accordo su ogni dettaglio, compreso lo staff che seguirà il dirigente fiorentino e che comprenderà Pompilio e Stefanelli, come prime certezze.

Non però è da escludere che il tutto venga procrastinato di un anno e che il matrimonio Juventus–Cristiano Giuntoli abbia inizio ufficialmente soltanto a partire dal 1°luglio 2024. Ora la sceneggiatura del film è nelle mani del produttore, Aurelio De Laurentiis.