Che rivelazione: “Innamorato di Napoli”, il super tecnico si avvicina

De Laurentiis prova a portare a Napoli un super tecnico. Dopo giorni di trattative arriva l’apertura improvvisa: “Ama la città”.

Continua il casting degli allenatori per De Laurentiis. Alla vigilia della grandissima festa organizzata per l’ultima di campionato, il 4 giugno, il presidente non si ferma e prosegue con i suoi dialoghi sotto traccia per assicurare al Napoli un super allenatore come erede di Spalletti. Tra i tanti nomi che si stanno facendo in questi giorni, nelle ultime ore ce n’è uno diventato improvvisamente più caldo. Un allenatore che sarebbe addirittura già innamorato di Napoli.

Certo, molti tra i tecnici sondati da De Laurentiis in questi giorni avranno sicuramente manifestato apprezzamento per la città. Mai come in questo momento, la nostra Napoli vive infatti di uno splendore evidente, è capace di attrarre turisti da tutto il mondo e di lasciarli a bocca aperta per la vivacità, la fantasia degli striscioni, i mille colori che, per una volta, confluiscono tutti in quell’azzurro diventato il ponte che unisce un mare invidiabile e un cielo splendido.

Ma può l’ammirazione per la nostra città diventare un indizio per cercare di capire chi sarà il prossimo allenatore partenopeo? Forse no, ma è evidente che un’apertura come quella arrivata in queste ore non può che dar forza a delle indiscrezioni che in verità già circolavano da qualche settimana tra gli addetti ai lavori. Perché forse il nuovo allenatore del Napoli è già stato a Napoli, non molto tempo fa. E lo abbiamo anche visto seduto e sorridente al fianco dello stesso De Laurentiis, pronto ancora una volta a tirare fuori un super colpo dal cilindro.

Napoli che colpo: il prossimo allenatore potrebbe essere un nome davvero super

Niente Italiano né Thiago Motta. Non c’è spazio per il ritorno di Rafa Benitez e nemmeno per la suggestione Luis Enrique o Nagelsmann. Il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere argentino. E avere un nome che a Napoli ha un significato decisamente particolare: Diego.

Accostato alla panchina azzurra negli scorsi giorni, in particolar modo da alcuni addetti ai lavori, come l’ex ds della Roma Walter Sabatini, il Cholo sembra essere sempre meno impossibile per De Laurentiis. Vero che il suo ingaggio resta decisamente fuori portata per i parametri del presidente partenopeo (si parla di oltre 30 milioni di euro all’anno). Ma a volte, per amore, un accordo può anche essere trovato.

E a dare forza a queste suggestioni è stato l’altro Simeone, il Cholito Giovanni, che già veste la maglia del Napoli. Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, il bomber azzurro ha infatti spiegato che Diego è rimasto sorpreso da Napoli durante la sua visita di aprile. La magia che ha visto lo ha colpito molto. Si è letteralmente innamorato della città… e non solo.

“È impazzito per la mozzarella“, ha raccontato divertito l’attaccante azzurro, costretto a portargliene cinque chili in Spagna tutte le volte che lo va a trovare. Non sarà magari un dettaglio rilevante ai fini della trattativa, ma quello di Simeone junior sembra un vero e proprio assist per DeLa. A mali estremi, per poter convincere l’allenatore dei Colchoneros, chissà infatti che il presidente non possa provare a prenderlo per la gola.