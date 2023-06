Paola Saulino, promessa bollente per il Napoli: tifosi in estasi

Paola Saulino, star di OnlyFans nonché grande tifosa del Napoli targato mister Spalletti, è pronta a celebrare a modo suo lo Scudetto azzurro

L’ultimo atto si avvicina a grandi falcate. Manca sempre meno alla sfida tra il Napoli Campione d’Italia e la Sampdoria retrocessa, che andrà in scena fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. A breve, finalmente, Luciano Spalletti e i suoi calciatori potranno mettere le mani sul trofeo che i napoletani sognavano da ben trentatré anni.

Una gioia incredibile e totalmente inaspettata, dato che Victor Osimhen e compagni partivano nettamente sfavoriti ad agosto in ottica principale trofeo nazionale. Addirittura si pensava che gli azzurri avrebbero avuto difficoltà a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, invece la truppa campana ha ribaltato completamente i pronostici.

E fa impressione il distacco enorme in classifica dalle altre big. Un ritmo molto più intenso e costante quello del Napoli, che ha ampiamente meritato di salire sul tetto d’Italia. Ora, però, il patron Aurelio De Laurentiis dovrà riuscire a mantenere elevata l’asticella nel prossimo futuro, sostituendo nel migliore dei modi il tecnico di Certaldo. Una vera e propria impresa, considerando che l’allenatore toscano è stato forse l’artefice principale del successo partenopeo.

E con lui potrebbe dire addio un’altra figura molto rilevante, ossia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A meno di sorprese, infatti, il noto dirigente approderà alla Juventus, club con cui ha già stabilito un accordo per la firma. Il patron del Napoli fa muro e potrebbe chiedere un indennizzo alla ‘Vecchia Signora’ per liberare subito Giuntoli.

Insomma, il Napoli procede verso un cambiamento assai pesante, che potrebbe tradursi anche nella cessione di un pezzo pregiato della rosa. Ma adesso è giusto e sacrosanto continuare a festeggiare ancora per un po’, perché uno Scudetto a Napoli ha un valore immenso, di gran lunga superiore a quello che avrebbe in altre piazze. Ne sa qualcosa pure Paola Saulino, nota attrice, influencer e star di OnlyFans.

Scudetto Napoli e la promessa di Paola Saulino: decisione presa

Nata a Napoli il 16 luglio del 1989, la Saulino è una grandissima tifosa della squadra della sua città, che non smette mai di seguire. Sul profilo Instagram conta quasi 140mila followers e non perde occasione per pubblicare delle foto che esaltano le sue forme a dir poco spaziali.

L’influencer, inoltre, è pronta a seguire le orme di Sabrina Ferilli, mantenendo una promessa. In occasione dell’ultima gara degli azzurri, in programma alle 18:30 di domenica 4 giugno, la modella 33enne si renderà protagonista di un tour nuda, a piedi tra la folla.

Difatti, per celebrare lo Scudetto, sfilerà senza vestiti in quel di Fuorigrotta, nei pressi dell’impianto dedicato a Maradona. Paola Saulino stessa lo ha confermato tramite un annuncio via social e ai microfoni di ‘Italpress’: “Certi momenti bisogna celebrarli, forza Napoli sempre“. Una ragione in più per festeggiare a più non posso.