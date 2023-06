Luis Enrique-Napoli: c’è la svolta, la notizia arriva dalla Francia

Il Napoli continua la ricerca del nuovo allenatore. In queste ore possibile una svolta su Luis Enrique: la notizia arriva dalla Francia.

Ultima partita di campionato e poi in casa Napoli si inizierà a guardare con molta attenzione al futuro. Sono diversi i passi da fare e il primo è sicuramente quello di scegliere il nuovo allenatore.

In queste ultime ore in casa Napoli c’è stata una svolta importante per quanto riguarda Luis Enrique. La notizia è arrivata direttamente dalla Francia e presto in questo senso sono attese delle novità importanti. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo e quale potrebbe essere il futuro della panchina partenopea.

Luis Enrique-Napoli: arriva la svolta, i dettagli

Il Napoli deve iniziare a guardare con attenzione alla prossima stagione e quindi iniziare a fare scelte importanti per la panchina. Si tratta di un passaggio fondamentale per programmare nel migliore dei modi un campionato che si preannuncia di conferma per quanto riguarda i partenopei. La speranza è quella di non sbagliare la scelta per consentire di proseguire il progetto iniziato ormai tanto tempo fa e, di conseguenza, provare a conquistare successi importanti.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, il PSG potrebbe puntare per la panchina su Nagelsmann e quindi diciamo che si riapre la pista Luis Enrique–Napoli considerando che, almeno ad oggi, la Premier League non ha intenzione di fare offerte allo spagnolo. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione anche nelle prossime settimane visto che ADL ha confermato che non c’è nessuna fretta nella scelta del nuovo tecnico.

Il nome di Luis Enrique resta, quindi, in corsa in casa Napoli e De Laurentiis potrebbe decidere di aspettare ancora un po’ di tempo e capire meglio il destino dello spagnolo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche in casa partenopea. Tutto è ancora possibile e non ci resta che attendere qualche settimana.

