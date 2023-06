È ufficiale, vestirà la maglia del Napoli l’anno prossimo

La meravigliosa annata del Napoli sta per concludersi e si inizia già a parlare di mercato: tra addii e nuovi acquisti c’è un giocatore che vestirà sicuramente la maglia azzurra il prossimo anno

Il campionato per il Napoli è finito con un netto anticipo nella serata di Udine che ha assegnato aritmeticamente lo scudetto agli uomini di Spalletti. Il terzo tricolore della storia dei partenopei è stato super meritato e col mercato alle porte è tempo di pensare al futuro.

De Laurentiis progetta il futuro del Napoli – Napolicalciolive.com – (foto ANSA)Spalletti non ci sarà la prossima stagione e lo ha dichiarato recentemente: “A volte per amore si lascia…Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come Napoli, che merita delle cose, bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle a disposizione oppure no. Napoli non merita le cose normali, merita molto di più”. Probabilmente andrà via anche il ds Giuntoli.

La Juventus lo vuole per ripartire in vista della prossima stagione. De Laurentiis oltre ai calciatori dovrà scegliere con cura il direttore sportivo e il mister. Spalletti lascia un’eredità pesante e uno scudetto da confermare il prossimo anno. Oltre agli addii ci sono anche le conferme in casa Napoli e una arriva per un calciatore simbolo dell’ultimo campionato vinto.

“Resterà al Napoli”, c’è l’annuncio dell’agente del calciatore

I tifosi del Napoli sono in attesa di conoscere il futuro allenatore e il prossimo direttore sportivo. Intanto alcuni calciatori confermano la loro permanenza nella squadra partenopea. Uno tra questi è Meret. Il portiere azzurro resterà anche la prossima stagione, ad annunciarlo è il suo agente ai microfoni di Tuttomercatoweb: ““Alex a Napoli è felicissimo e credo rimarrà anche l’anno prossimo. Del contratto, poi, ci sarà tempo, anche perché il suo non scade domattina”. Il suo contratto scade nel 2024 e ad oggi non c’è fretta di parlare di rinnovo. A Napoli si trova bene e dopo un paio di stagioni complicate ha finalmente conquistato i tifosi.

La scorsa estate era sul punto di partire dopo un’annata disastrosa condita da tanti errori. Doveva arrivare al Napoli Navas, ma la trattativa saltò e Meret rimase alla corte di Spalletti. Quest’anno è stato tra i protagonisti assoluti dello scudetto salvando i suoi compagni in alcune situazioni complicate. Adesso vuole restare al Napoli e soprattutto vuole continuare a vincere. Il passato è alle spalle e nella prossima sessione di mercato anche se dovessero arrivare offerte verranno tutte spedite al mittente.